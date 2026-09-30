Cambre (A Coruña) suspende la mesa de la RPT y acusa a parte de la plantilla de "persecución política"

El Gobierno local de Cambre ha decidido suspender temporalmente la mesa técnica de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevista para este viernes 2 de octubre, después de que la plantilla acordase impulsar movilizaciones para reclamar avances en sus demandas laborales.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, comunicó la decisión tras una reunión mantenida este miércoles con la representación sindical. El ejecutivo local sostiene que el lunes se había alcanzado un "acuerdo de mínimos", con compromisos concretos y el mes de octubre como margen para avanzar en diferentes cuestiones pendientes.

"No estamos pidiendo ahora un nuevo margen. El lunes salimos con un acuerdo de mínimos, con compromisos y con un plazo para avanzar", asegura Piñeiro, que pide a los representantes de los trabajadores que den al Gobierno "la oportunidad de cumplir" lo acordado.

La regidora reconoce el malestar existente entre el personal municipal y pide disculpas por la responsabilidad que le corresponde en los retrasos. Sin embargo, atribuye parte de las dificultades a la falta de capacidad administrativa del Concello y defiende que los expedientes no permanecieron pendientes "por capricho ni por falta de voluntad".

Pagos pendientes y cambios en productividad

Entre los compromisos trasladados para octubre se encuentra llevar al pleno la modificación del reglamento de productividad y abonar dos trimestres pendientes, con la excepción de la parte correspondiente a objetivos, según explicó durante la reunión el primer teniente de alcaldesa y responsable de Réxime Interior, Rubén Vázquez Pérez.

También está prevista la tramitación del Fondo Social, comenzando por las solicitudes correspondientes a 2022.

El Gobierno local atribuye parte de los retrasos a que la Jefatura de Personal estuvo sin responsable desde Navidad hasta la incorporación de una nueva persona en agosto, así como a los sucesivos cambios producidos en Intervención.

El ejecutivo destaca entre los avances realizados la actualización de las nóminas y el pago de atrasos, la convocatoria de comisiones y las medidas relacionadas con la jornada de 35 horas y el horario de verano. También señala que ya se habían iniciado los trabajos técnicos para elaborar la RPT, recabando información sobre las funciones y cargas de trabajo de los distintos departamentos.

"Persecución política"

La representación sindical defendió durante el encuentro el carácter laboral de las protestas y recordó que las movilizaciones cuentan con el respaldo mayoritario de la asamblea. Piñeiro, sin embargo, considera que detrás de la actuación de determinados sectores existe una intención de desgaste político.

"Cuando se conocen las dificultades del Concello y se impulsan movilizaciones al día siguiente de acordar unos compromisos, sin dar oportunidad a cumplirlos, considero que hay una persecución política contra mi persona y el Gobierno que represento", sostiene la alcaldesa.

Piñeiro asegura además que, tras la suspensión de la mesa técnica hasta llegar a un nuevo acuerdo, los recursos administrativos adicionales que se estaban dedicando a estos trabajos pasarán a reforzar la atención a los asuntos de los vecinos.