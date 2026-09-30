El BNG deja plantada a Inés Rey en la reunión para negociar los presupuestos de A Coruña

El BNG no ha acudido este miércoles a la reunión convocada por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para comenzar a negociar los presupuestos municipales de 2027. La cita estaba fijada para las 13:00 horas en el comedor Abelenda, pero los nacionalistas decidieron mantener su rechazo a sentarse con el Gobierno local mientras consideran que no se han cumplido los compromisos incluidos en el acuerdo presupuestario de 2026. En la sala, con puntualidad, llegó la primera edil acompañada de los tenientes de alcaldesa José Manuel Lage y Nereida Canosa, pero no compareció nadie más. Esperados los minutos de cortesía, la sesión se dio por finalizada sin tan siquiera haber empezado.

La ausencia del BNG ha provocado una dura respuesta de la alcaldesa, que ha comparecido tras la reunión que el Gobierno local tenía preparada para abordar las futuras cuentas. "Como han podido comprobar, el BNG no ha comparecido a la reunión a la que los hemos citado para negociar los presupuestos. Es una absoluta decepción, pero sobre todo es una irresponsabilidad", señaló Rey.

La regidora ha situado el desencuentro en un contexto político marcado por las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. "Aquí tenemos un partido que ha decidido primar sus intereses electorales frente a los intereses de los coruñeses. Ese partido es el BNG y quien lo dirige actualmente es su candidata a la alcaldía, Avia Veira", afirmó.

Preguntada expresamente sobre si responsabiliza al BNG del fracaso de la negociación, Rey fue tajante: "Efectivamente, sí, los responsabilizo".

Rey defiende que el acuerdo de 2026 está ejecutado en más de un 70%

La alcaldesa ha defendido que el argumento utilizado por el BNG para no sentarse a negociar, el supuesto incumplimiento del acuerdo presupuestario de 2026, no se corresponde con la situación que maneja el Gobierno local. Según Rey, el pacto presupuestario está "en más de un 70% ejecutado" y el Plan de Barrios acumula ya "más de 83 actuaciones".

Frente a las críticas de los nacionalistas, la regidora ha asegurado que el Ejecutivo municipal acudía a la reunión de este miércoles con documentación preparada para comenzar a definir las cuentas del próximo ejercicio.

"Hoy teníamos documentos preparados para hablar de los presupuestos del 2027", explicó Rey, que detalló cuáles eran las principales líneas sobre las que pretendía trabajar el Gobierno local.

El primer eje planteado era la vivienda, que la alcaldesa definió como "la primera y principal preocupación de los ciudadanos". El segundo estaría relacionado con las actuaciones en los barrios y la mejora de la calidad de vida urbana, mientras que el tercero incluiría los convenios nominativos con el tejido social, deportivo y cultural de A Coruña.

A estos tres bloques se sumarían las políticas de bienestar y protección social, así como las relacionadas con los derechos de las mujeres y de otros colectivos que requieren especial protección, según explicó la alcaldesa.

"Sobre todo aquellos que peor lo pasan en momentos de crisis", añadió.

"Lamento profundamente la irresponsabilidad de la señora Veira"

Rey ha insistido en que la situación de la vivienda hace necesario, a su juicio, que las distintas fuerzas políticas afronten la negociación presupuestaria. "Esa crisis de la vivienda nos debería de hacer más responsables todavía y, sobre todo, decirle a la gente que estamos aquí para trabajar para ellos, que estamos aquí para mejorar la vida de la gente", sostuvo.

La alcaldesa considera que los presupuestos municipales son el principal instrumento para desarrollar esas políticas. "El documento en un ayuntamiento que consigue hacer eso son los presupuestos municipales", señaló.

En este sentido, criticó directamente la decisión de Avia Veira de no acudir a la reunión. "Lamento profundamente la irresponsabilidad de la señora Veira, que ha decidido dejar la silla vacía, ni siquiera sentarse y escuchar y hace oídos sordos a las necesidades de los ciudadanos", afirmó.

Rey vinculó además la decisión del BNG con las elecciones municipales de mayo del próximo año. "Si esa es su carta de presentación para mayo del 27, es una cuestión que han decidido ellos que sea así. Desde luego no va a ser la del Gobierno", manifestó.

La alcaldesa defendió, por contra, que el PSOE afronta el último tramo del mandato con la intención de presentar unas cuentas que permitan continuar con sus políticas. "La del Gobierno es una carta de presentación donde apostamos por unos presupuestos progresistas donde queremos seguir transformando la ciudad y donde desde luego trabajamos día a día para sacarla adelante", afirmó.

El Gobierno local convocará ahora al PP

La ausencia del BNG modifica también el siguiente paso de la negociación. Inés Rey ha confirmado que el Gobierno local enviará una convocatoria al Grupo Popular para intentar abrir una segunda vía de diálogo sobre los presupuestos de 2027.

"Sí, dado que no ha comparecido el Bloque Nacionalista Galego, dentro de un rato enviaremos una convocatoria, una carta al Grupo Popular para sentarnos con ellos y hacer lo mismo: explicar cuáles son las líneas, ver qué puntos en común tenemos", anunció.

La alcaldesa ha reconocido que las coincidencias con el PP serán previsiblemente menores que con el BNG, al tratarse de fuerzas con posiciones políticas diferentes. "Evidentemente, menores que con el BNG, que es una fuerza progresista", apuntó.

Aun así, Rey ha apelado al acuerdo en aquellas cuestiones que puedan compartir ambos grupos: "Apelo nuevamente a la responsabilidad y al acuerdo en temas que nos preocupan a todos".

La convocatoria al PP supone así un cambio en la estrategia del Gobierno local después de que el BNG haya rechazado participar en el inicio de la negociación. Los populares ya habían manifestado su disposición a sentarse a hablar si las cuentas incorporaban sus principales propuestas, aunque habían cuestionado anteriormente la voluntad real del Ejecutivo de alcanzar un acuerdo.

El BNG mantiene su rechazo a negociar

La decisión de no acudir a la reunión se produce después de que la portavoz municipal del BNG, Avia Veira, respondiese a la invitación de Inés Rey mediante una carta en la que sostiene que su grupo no puede negociar unas nuevas cuentas mientras continúan pendientes, a su juicio, compromisos del presupuesto de 2026.

Veira enumera en la misiva cuestiones relacionadas con el personal municipal, la movilidad, los aparcamientos, el transporte público, las viviendas municipales vacías, los espacios culturales, las bibliotecas, las políticas de participación ciudadana, Nostián, el arbolado y las escuelas infantiles, entre otras.

"Non vemos avances, Inés, no cumprimento do acordo orzamentario de 2026", sostiene la portavoz nacionalista, que considera que el Gobierno local tiene todavía "todo un orzamento por cumprir" y que, por ello, resulta imposible para su formación plantearse un nuevo acuerdo de cara a 2027.

Veira también acusa al Gobierno local de intentar trasladar al BNG la responsabilidad de que no haya nuevas cuentas municipales. "Sabemos cal é o motivo real polo cal nos dirixes esta carta: queres responsabilizarnos de que non haxa orzamento municipal en 2027", señala.

El PP acusa al BNG de ser "cómplice" de la gestión de Inés Rey y ve un "paripé" en la ruptura presupuestaria

El PP de A Coruña ha cargado contra PSOE y BNG después de que los nacionalistas no acudiesen a la reunión convocada por Inés Rey para negociar los presupuestos municipales de 2027.

Los populares consideran que el desencuentro entre ambas formaciones responde a un "paripé preelectoral" y reclaman que se centren en cuestiones como la vivienda, la movilidad, la inseguridad o la limpieza. A juicio del grupo municipal, a la alcaldesa "le da igual aprobar los presupuestos porque no los ejecuta" y sostiene que el BNG podría volver a respaldar al PSOE tras las próximas elecciones municipales si sus votos resultasen necesarios para gobernar

En este sentido, el PP acusa a los nacionalistas de ser "cómplices" de la gestión del Gobierno de Inés Rey durante los últimos años. Los populares recuerdan que Avia Veira votó en contra de una enmienda del PP a los presupuestos de 2025 sobre las bases de ejecución y, en cambio, apoyó las cuentas de 2026, que según los populares incluían una previsión de déficit de 21 millones de euros. El grupo municipal sostiene además que la baja ejecución presupuestaria que ahora critica el BNG "es una constante desde que goberna Inés Rey".

Los populares extienden sus críticas a otros acuerdos alcanzados durante la legislatura y señalan a Veira por su respaldo, según el PP, a decisiones sobre los impuestos municipales, proyectos urbanísticos en el Agra, As Xubias o O Castrillón, el pago de facturas millonarias relacionadas con fiestas y ordenanzas como las de movilidad o terrazas. Para el grupo municipal, estas decisiones evidencian la colaboración política entre socialistas y nacionalistas pese al actual desencuentro por las cuentas de 2027.

Por último, el PP sostiene que la negativa del BNG a participar en la reunión presupuestaria no implica necesariamente una ruptura definitiva entre ambas formaciones. Los populares aseguran que los nacionalistas "pactarán de nuevo con el Partido Socialista si lo necesitan para que no gobierne el partido más votado por los coruñeses", situando el actual enfrentamiento entre PSOE y BNG dentro del contexto preelectoral de las próximas municipales.