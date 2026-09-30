Betanzos (A Coruña) regulará desde el 1 de octubre el tráfico en el casco histórico

El Concello de Betanzos probará desde mañana, 1 de octubre, la regulación del control de acceso al casco histórico, una medida propuesta para priorizar el tráfico peatonal al rodado en la zona antigua de la urbe.

Esta actuación no busca, según indica el propio consistorio, cortar de manera total el tráfico en el casco histórico, sino una "convivencia regulada" para hacer así de la ciudad un lugar más atractivo para vivir y potenciar su comercio y hostelería.

De esta manera, se pondrán en marcha una serie de medidas en materia de ordenación del tráfico y un circuito de cámaras que controlarán los accesos a la zona. Por sus características, los coches podrán circular por la zona histórica de Betanzos un máximo de 30 minutos.

Concretamente, las cámaras se ubicarán en las entradas y salidas, como Porta da Vila, los arcos de Ponte Nova y Ponte Vella, Os Ánxeles, Cabildos, avenida de Castela y plaza de Galicia.

Estas registrarán la hora de entrada y de salida. En caso de superar los 30 minutos, los conductores tendrán 48 horas para presentar ante la Policía una justificación.

La excepción será para los residentes, que no tendrán límite de tiempo.

En su web, el Concello publicará el listado de vehículos que cumplen los requisitos y están autorizados para circular sin límite de tiempo. Si un propietario no ve su coche en este listado y cumple los parámetros, deberá notificarlo. Entre los supuestos está, además de ser residente, ser propietario de una vivienda aunque no se esté empadronado, ser usuario de un garaje de la zona, vehículos de cuidadores, servicios o actividades comerciales o alojamientos turísticos.

La prueba, sin sanciones, se extenderá a lo largo de tres meses. La medida entrará en vigor el 1 de enero.

Uno de los objetivos es evitar los aparcamientos indebidos en calles o plazas como las de Galicia, Constitución o Fernán Pérez de Andrade o que se circule superando la velocidad permitida.

Entre los cambios contemplados se prohíbe la bajada por la calle Prateiros hacia el arco de Ponte Vella excepto para residentes en la propia calle, A Cerca y las Venelas. De esta manera ya no se podrá usar la vía como atajo.

Durante el mes de octubre el Concello dejará señalizados los aparcamientos habilitados y las zonas de carga y descarga, que tendrán un horario de 07.00 a 12:00 y de 16:00 a 17:00 horas.