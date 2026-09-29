El temporal en A Coruña sigue dejando incidencias este martes: tejados dañados y carteles desprendidos

La lluvia este martes por la tarde en la calle Galera, de A Coruña Quincemil

El primer temporal del otoño en A Coruña continúa dejando incidencias durante la tarde de este martes, 29 de septiembre, con fuertes rachas de viento y lluvia, además de mala mar en el paseo marítimo. El Concello mantiene precintados parques y jardines, previsiblemente hasta primera hora del miércoles.

Los bomberos del parque de A Grela no han parado de actuar prácticamente en todo el día. Entre las intervenciones realizadas se encuentran la retirada de árboles caídos, carteles de negocios que se habían desprendido, chapas de tejados levantadas y desprendimientos de fachadas.

Una de las incidencias más llamativas de este mediodía ocurrió sobre las 13:42 horas en la Marina, en concreto, en la avenida de Montoto, donde el cristal de una ventana cayó a la vía pública debido al fuerte viento. Por suerte, no hubo que lamentar personas heridas.

Posteriormente, los efectivos de Bomberos tuvieron que desplazarse, a las 14:34 horas, hasta la calle Fariña Ferreño para asegurar la chapa de un tejado que estaba a punto de caer. También acudieron a la calle Arquitecto Rey Pedreira, pasadas las 16:30 horas, por el desprendimiento de parte de la estructura de la cubierta de una vivienda.

Además, a las 18:29 horas, los bomberos acudieron a la avenida Fernández Latorre, en Cuatro Caminos, para asegurar el cartel luminoso del restaurante Popeyes, que tiene previsto abrir sus puertas al público en las próximas semanas.

A mayores, los Bomberos también se desplazaron hasta el Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Rosario por daños en el tejado del edificio. Asimismo, intervinieron por contenedores desplazados y mobiliario de terrazas que había sido movido por las fuertes rachas de viento.

Temporal por mar y tierra

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos este martes varios avisos en la provincia de A Coruña por fuertes rachas de viento, lluvias y malas condiciones en el mar.

En el oeste y suroeste está activado el aviso amarillo por precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de registros puntuales de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El mal tiempo también se está dejando notar en la costa. La previsión contempla viento del sur de fuerza 7, con posibilidad de alcanzar temporalmente la fuerza 8 en torno a Fisterra, especialmente desde media mañana y durante la tarde.

El estado del mar será igualmente adverso, con olas de entre 4 y 5 metros mar adentro en torno a Fisterra durante las horas centrales del día. Las autoridades mantienen así la recomendación de extremar las precauciones durante una jornada en la que el viento y la lluvia pueden seguir provocando nuevas incidencias.