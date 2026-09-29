Segunda noche de incendios en vehículos en A Coruña: arde un coche en la calle Camelias

Segunda madrugada consecutiva con incendios en vehículos en A Coruña. Los bomberos de la ciudad tuvieron que intervenir este martes tras declararse un fuego en un coche que se encontraba aparcado en la calle Camelias.

La intervención se produjo alrededor de las 04:54 horas, cuando los efectivos fueron movilizados para extinguir las llamas que afectaban al vehículo estacionado. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se originó el incendio.

El suceso se produce apenas 24 horas después del incendio registrado en la avenida de Lamadosa, donde durante la madrugada del lunes ardieron dos vehículos. El fuego comenzó en uno de los coches estacionados y se propagó al que se encontraba a su lado.

En el incendio registrado el día anterior, los bomberos intervinieron alrededor de las 02:37 horas y consiguieron extinguir las llamas sin que se produjeran daños personales ni resultasen afectados otros vehículos.