Primeras incidencias del temporal: ramas caídas en parques de A Coruña y varias intervenciones de bomberos

A Coruña afronta este martes, 29 de septiembre, una jornada marcada por el primer gran temporal del otoño, con fuertes rachas de viento, lluvias y malas condiciones en el mar. El episodio meteorológico ya ha dejado algunas incidencias en la ciudad, entre ellas la caída de ramas en el parque de Vioño y en los jardines de Méndez Núñez.

Los Bomberos de A Coruña también han tenido que realizar dos intervenciones durante la mañana relacionadas con la retirada de obstáculos. La primera se produjo a las 11:47 horas en la plaza de Lugo, donde los efectivos acudieron para retirar un elemento que se encontraba en la vía pública.

Apenas 14 minutos después, a las 12:01 horas, se registró una segunda actuación en la avenida de Fisterra, también catalogada como una asistencia técnica para la retirada de obstáculos. No han trascendido más detalles sobre la naturaleza de los elementos retirados. Un poco después, a las 12:15, tuvieron que acudir por un cartel con riesgo de desprendimiento en Ronda de Outeiro.

Además, en la zona de Zalaeta, se desprendió una rama de un árbol en una zona destinada a estacionamiento de vehículos en pago por rotación. Los operarios retiraron los restos rápidamente.

Superado el mediodía, los profesionales del parque coruñés tuvieron que acudir también por problemas derivados en los árboles a la calle Archer Milton Hultinton, y por problemas en un tejado a la Carretera Fuertes.

Incidencias en la comarca

Los bomberos de Oleiros también ejecutaron diferentes trabajos derivados del temporal. En concreto, llevaron a cabo la poda de ramas de árboles con riesgo de caída a la vía pública en zonas como San Pedro de Nos.

Por otro lado, en Sada, superadas las 13:00 un motorista se ha caído en el kilómetro 0 de la AG-163, a consecuencia del viento. El conductor resultó herido leve.

La situación meteorológica se mantiene activa durante la jornada. Toda la provincia de A Coruña permanece en aviso amarillo por viento, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y especial incidencia entre las 11:00 y las 17:59 horas.

Parques y jardines cerrados

Como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas, los jardines y espacios infantiles de A Coruña permanecerán cerrados hasta primera hora del miércoles. La decisión busca evitar riesgos ante la posibilidad de nuevas caídas de ramas y otros elementos debido al viento.

La ciudad mantendrá temperaturas relativamente suaves pese al temporal, con valores previstos de entre 18 grados de mínima y 25 de máxima.

Lluvia y temporal marítimo

La lluvia será otro de los elementos destacados de este episodio. La Aemet mantiene avisos amarillos en el oeste y suroeste de la provincia por precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de registros puntuales de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El mal tiempo también se dejará notar en la costa. La previsión contempla viento del sur de fuerza 7, con posibilidad de alcanzar temporalmente fuerza 8 en torno a Fisterra, especialmente desde media mañana y durante la tarde.

El estado del mar será igualmente adverso, con olas de entre cuatro y cinco metros mar adentro en torno a Fisterra durante las horas centrales del día. Las autoridades mantienen así la recomendación de extremar las precauciones durante una jornada en la que el viento y la lluvia pueden seguir provocando nuevas incidencias.