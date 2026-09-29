El PP de A Coruña exigirá antes información económica si el PSOE le invita a pactar el presupuesto

El PP de A Coruña no ha sido invitado a negociar el presupuesto de 2027. Su portavoz, Miguel Lorenzo, no cree que vaya a ser llamado a esta cita, a pesar de que este lunes la alcaldesa, Inés Rey, admitió que no tendría "ningún problema" en sentarse a debatir sobre las cuentas con los populares tras la declinación de la misma oferta por parte del grupo del BNG.

Un día después de la respuesta negativa de los nacionalistas el PP no ha recibido la invitación del Gobierno local. "Si en cuatro años no me han llamado, no creo que me llamen ahora", afirma Lorenzo, que considera que tanto el PSOE como el BNG "están haciendo un paripé". "Para mí no son creíbles, están haciendo una puesta en escena electoralista pura y dura”.

El portavoz popular, en caso de ser llamado a negociar, advierte de que previamente reclamará al Gobierno local información económica sobre la situación del Ayuntamiento. "Hay un déficit de 12 millones, incumplimiento de las reglas de gasto y remanente negativo", mencionó. "También pediré información clara sobre la ejecución del presupuesto", avisa Lorenzo.

El concejal del PP recuerda que su grupo ha presentado mociones durante el mandato que incluyen inversiones presupuestarias y que han sido aprobadas en el Pleno de forma unánime.

Próximo gobierno con mayoría

"Lo importante del presupuesto no es dar cifras, es lo que se ejecuta. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos", advierte Miguel Lorenzo, quien da por hecho que tras las elecciones municipales del próximo año el PP gobernará: "Obtendremos mayoría y yo seré alcalde de esta ciudad".

El Gobierno local no ha invitado formalmente al PP a negociar el próximo presupuesto. Sí lo ha hecho con el BNG, el pasado viernes a través de una carta, pero los nacionalistas han declinado la invitación porque denuncian que el Ejecutivo no ha cumplido los acuerdos recogidos en las cuentas de 2026 ni parte de los que figuran en el pacto de investidura que convirtió a Rey en alcaldesa en 2023.

"No tiene sentido negociar las cuentas de 2027 cuando no se han cumplido las de 2026", manifestó la candidata a la Alcaldía del BNG, Avia Veira, para rechazar el encuentro que le ha propuesto el Gobierno municipal para abordar el nuevo presupuesto.

Fuentes municipales se remiten a las declaraciones del lunes de Inés Rey sin aclarar si la regidora trasladará al PP una invitación para hablar de las cuentas.