Detenidos en A Coruña un hombre y una mujer por agredirse mutuamente en un domicilio

La Policía Nacional detuvo este domingo por la tarde a un hombre y una mujer en A Coruña por un presunto delito de malos tratos tras protagonizar una agresión mutua en el interior de un domicilio situado en la calle Ramón y Cajal, según ha podido saber Quincemil.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, cuando los agentes fueron requeridos ante una situación de violencia en una vivienda de esta céntrica calle de la ciudad. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional para comprobar lo sucedido.

A su llegada, los agentes encontraron evidencias de que se habían producido agresiones entre ambas personas, por lo que procedieron a detener tanto al hombre como a la mujer implicados en el altercado. Además, durante la intervención se localizó un cuchillo.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.