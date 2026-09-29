Dársena, la nueva app que reúne el transporte público de A Coruña en un solo lugar

Consultar cuánto falta para que llegue el autobús, comprobar dónde hay bicicletas disponibles o acceder a información de otros medios de transporte sin tener que saltar de una aplicación a otra. Esa es la idea detrás de Dársena - Transporte da Coruña, una nueva app desarrollada por el coruñés Darío Camaño para agrupar en un mismo espacio diferentes opciones de movilidad de la ciudad.

Camaño es lingüista y trabaja principalmente como corrector editorial, aunque también desarrolla su actividad en el ámbito de la lingüística computacional. El proyecto surgió, precisamente, de su experiencia cotidiana utilizando el transporte público y de algunas carencias que encontraba en las herramientas disponibles.

"Había pequeñas secciones que yo como usuario notaba que me fallaban, que me hacían falta y que no tenía", explica. Una de ellas tenía que ver con las paradas de cabecera de los autobuses urbanos. El vehículo puede llegar a una parada de este tipo y permanecer allí varios minutos antes de iniciar nuevamente su recorrido, entrando a veces en contradicción la hora prevista de llegada a la siguiente parada y la hora programada de salida de la parada de cabecera.

Dársena muestra por ello tanto la hora de llegada como la de salida del autobús cuando se encuentra en una cabecera.

De prototipo web a app pública

La idea comenzó a tomar forma entre enero y febrero de este año. Camaño trabajaba entonces en Santiago y necesitaba desplazarse primero en autobús hasta la estación para coger el tren.

"Me costaba un montón enterarme cada día de qué bus descansaba o, si perdía uno, cuándo era el siguiente", recuerda. Su primera solución fue bastante más sencilla que la aplicación actual: desarrolló un prototipo web que únicamente mostraba información sobre la parada situada frente a su casa.

La instaló en una tablet que dejó en la cocina. Así, al levantarse podía consultar directamente cuánto faltaba para que saliesen los siguientes autobuses. "La lógica era la misma, calculaba cuánto le quedaba para salir y demás", explica.

El proyecto quedó ahí hasta que el mes pasado dispuso de más tiempo libre y decidió trasladar aquella idea al móvil. Inicialmente volvió a hacerlo para uso personal, pero el resultado le convenció para compartirlo con otros usuarios.

"Yo la hice para mí, pero cuando vi que me había quedado tan bien, pues dije: 'La voy a subir para que todo el mundo la pueda usar'".

Autobús, bicicleta, tren y taxi

Dársena funciona fundamentalmente como un agregador de información sobre transporte. El usuario puede consultar en un mapa las paradas de autobús próximas y comprobar cuánto falta para la llegada de los vehículos, además de guardar aquellas que utiliza habitualmente como favoritas.

Si prefiere desplazarse en bicicleta, puede cambiar de apartado y comprobar en qué estaciones hay unidades disponibles. La aplicación también integra información ferroviaria y de paradas de taxis, evitando así tener que recurrir por separado a las herramientas de los diferentes operadores.

La app se nutre de datos abiertos puestos a disposición por operadores y administraciones públicas. Inicialmente también ofrecía información sobre los vuelos del aeropuerto de Alvedro, pero Camaño decidió retirar esta función porque, según explica, Aena no permite redistribuir esos datos sin abonar una licencia.

Dársena tiene, no obstante, una limitación importante: no calcula itinerarios. El usuario debe saber previamente qué línea necesita o recurrir a otra herramienta para calcular la ruta. Camaño explica que estudió incorporar esta posibilidad mediante una API de Google, pero su coste resulta por ahora inasumible para un proyecto de estas características.

Disponible en iPhone y próximamente en Android

La aplicación ya está completamente operativa en iOS y Camaño continúa introduciendo mejoras a partir de las sugerencias que recibe de los primeros usuarios.

El siguiente paso será Android. Antes de publicarla de forma general, debe realizar una prueba cerrada con usuarios durante unos quince días. La respuesta a su petición de voluntarios, asegura, superó sus expectativas: necesitaba inicialmente una docena y ya cuenta con alrededor de 25 personas dispuestas a probarla.

Si el proceso se desarrolla según lo previsto, espera que Dársena esté disponible también en Android dentro de unas dos semanas.

La descarga incorpora pequeños anuncios para cubrir los costes que supone mantenerla publicada. Camaño explica que distribuirla en iOS le cuesta 99 euros al año, mientras que publicar en Android le supuso un pago de 25 euros.

"No creo que gane mucho dinero, pero si paga las licencias, yo estoy contento", resume. Su objetivo inicial continúa siendo el mismo que cuando colocó aquella tablet en su cocina: disponer de una herramienta que le facilite sus propios desplazamientos, aunque ahora pueda servir también al resto de usuarios del transporte público de A Coruña.