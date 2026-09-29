A Coruña vivirá hoy su primer gran temporal del otoño: lluvia y rachas de viento de hasta 80 km/h

A Coruña vivirá este martes, 29 de septiembre, una jornada marcada por el primer gran temporal de este otoño. Una profunda borrasca atlántica dejará fuertes rachas de viento, lluvias y malas condiciones en el mar, una situación que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar diferentes avisos en la provincia.

En la ciudad, las temperaturas se mantendrán suaves pese al mal tiempo, con valores que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 25 de máxima.

Uno de los fenómenos que más se dejará notar será el viento. Toda la provincia de A Coruña permanecerá en aviso amarillo por rachas que podrán alcanzar los 80 km/h, con especial atención entre las 11:00 y las 17:59 horas.

Ante las previsiones meteorológicas, los jardines y espacios infantiles de A Coruña permanecerán cerrados hasta mañana a primera hora como medida preventiva.

Lluvia y temporal en el mar

La lluvia será la otra protagonista de este martes. La Aemet mantiene avisos amarillos en el oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, donde las precipitaciones podrán dejar más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En estas mismas zonas también existe aviso por precipitaciones intensas, con acumulaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

A las lluvias y el viento en tierra se suma el temporal marítimo. La predicción de la Aemet contempla viento del sur de fuerza 7 en la costa de A Coruña, que podrá arreciar temporalmente hasta fuerza 8 en torno a Fisterra, especialmente desde media mañana y durante la tarde. El mar combinado del sur o suroeste podrá alcanzar entre cuatro y cinco metros mar adentro en torno a Fisterra durante las horas centrales del día.

De esta forma, la provincia afrontará una jornada marcada simultáneamente por avisos por viento, precipitaciones y fenómenos costeros, en un episodio que dejará uno de los primeros días claramente adversos desde el comienzo del otoño.