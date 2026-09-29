La Casa del Agua, en A Coruña, avisa que el cierre de sus piscinas y jacuzzis podría prolongarse significativamente

Termaria Casa del Agua ha advertido este martes de que el cierre temporal de varias de sus piscinas y jacuzzis de A Coruña podría prolongarse durante un "periodo significativo de tiempo", mientras continúan los estudios técnicos para determinar las actuaciones necesarias en las instalaciones afectadas.

El centro mantiene fuera de servicio desde el pasado 10 de septiembre varios espacios después de detectar filtraciones. Los equipos técnicos continúan realizando estudios y análisis, pero Termaria señala que todavía no es posible establecer una fecha concreta para su recuperación.

La reapertura dependerá primero de la finalización de los estudios, posteriormente de la definición de las actuaciones necesarias y, en su caso, de la ejecución de los trabajos correspondientes. La empresa asegura que su objetivo es recuperar la plena disponibilidad de las instalaciones "tan pronto como sea posible", aunque siempre en función de criterios técnicos.

Ante la posibilidad de que la situación se prolongue, Termaria ha comunicado a sus socios una serie de medidas extraordinarias que estarán vigentes hasta el próximo 31 de octubre.

Descuento del 10% y bajas sin penalización

Los abonados FAN tendrán una reducción extraordinaria del 10% en su cuota durante el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre. El descuento se aplicará proporcionalmente a los días comprendidos entre el 10 y el 30 de septiembre y de manera íntegra sobre la mensualidad de octubre.

La reducción será automática y los clientes no tendrán que solicitarla. En el caso de quienes no continúen como abonados o hayan tramitado su baja antes del 1 de octubre, la devolución correspondiente deberá solicitarse a Termaria.

Hasta el 31 de octubre, los socios FAN podrán además mantener su modalidad actual, cambiar a otra modalidad de abono o solicitar la baja sin penalización, independientemente de las condiciones que hubiesen contratado inicialmente.

Termaria también implantará una lista de espera temporal para nuevas altas en los abonos FAN y Sport. La empresa explica que pretende adaptar así el número de clientes a la capacidad operativa actualmente disponible y preservar la calidad del servicio mientras parte de las instalaciones permanezca cerrada.

Todas estas condiciones tienen carácter temporal. A partir del 1 de noviembre volverán a aplicarse las condiciones ordinarias correspondientes a cada modalidad de abono, aunque Termaria no ha establecido por ahora que las instalaciones afectadas vayan a estar recuperadas para esa fecha.