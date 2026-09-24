Los meteorólogos coinciden: las lluvias regresan a A Coruña con un bajón de temperaturas a partir de este día

La recta final de septiembre llega a A Coruña con un importante cambio de tiempo. Tras un inicio de semana algo caluroso, el fin de semana podría dejar las primeras precipitaciones del otoño, acompañadas de un descenso generalizado de las temperaturas.

La ciudad herculina se despide así del buen tiempo para dar paso a un ambiente más otoñal. De cara al domingo, podrían registrarse las primeras lluvias asociadas a la llegada de un frente activo, que tendría continuidad durante los primeros días de la próxima semana.

Adiós al buen tiempo: lluvias y ambiente más fresco

Se anticipa un cambio de patrón meteorológico la próxima semana, con bajas presiones aproximándose a Galicia. Con estas palabras, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha confirmado a Quincemil que los paraguas volverán a ser necesarios en A Coruña muy pronto.

Una borrasca situada al oeste de Irlanda enviará un frente activo a Galicia entre el martes y el miércoles, dejando un inicio de semana marcado por las lluvias generalizadas en A Coruña y su área, que serán más intensas en el suroeste del litoral Atlántico e interior de Pontevedra.

"Después del paso del frente, llegarán sucesivas líneas de inestabilidad a lo largo de la semana. Va a ser una semana en general húmeda", advierten desde el organismo meteorológico gallego.

Los días de playa llegan a su fin y, además, todo apunta a un descenso de las temperaturas: "Para la semana que viene, las temperaturas van a ser ya propias del mes de octubre. Los valores máximos estarán en torno a los 20-25ºC en muchos puntos de Galicia".

Este mismo jueves, 24 de septiembre, comenzaremos a notar el primer descenso de las temperaturas, que se generalizará a partir de la próxima semana. Este cambio de tiempo llegará acompañado de lluvias, más intensas en el litoral Atlántico y en el interior de Pontevedra.

"La semana que viene, a partir del lunes, el cambio será radical debido a la aproximación de un centro de bajas presiones extenso y que se profundizará de forma explosiva", avisa José Antonio Maldonado, meteorólogo en Meteored.

Por el momento, no hay avisos activos, aunque habrá que permanecer atentos a la evolución de la situación durante los próximos días.