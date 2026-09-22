Vuelca un coche con una persona embarazada al volante y una menor en Oleiros (A Coruña)

Una mujer embarazada y una menor han resultado atendidas este martes por la tarde después de que el vehículo en el que viajaban sufriese un accidente y terminase volcando en la AC-174, a la altura de Perillo, en Oleiros.

El siniestro se produjo alrededor de las 14:23 horas, en el kilómetro 1 de esta carretera. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a través del sistema automático de asistencia del propio vehículo, que alertó del accidente. En la llamada también se informó de que se escuchaban los llantos de una menor en el interior del turismo.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia y se dio aviso al 061 para atender a las dos ocupantes del vehículo. Ambas fueron atendidas tras el accidente.

El peligro de esta zona

El suceso ha vuelto a poner el foco en la seguridad de esta zona de la avenida Rosalía de Castro. Según trasladan vecinos del entorno, se trata del segundo accidente de características similares registrado en apenas un mes en esta recta.

Los residentes reclaman desde hace tiempo medidas para reducir la velocidad de los vehículos. Aseguran que en aproximadamente un kilómetro no existe ningún paso de peatones ni badén, pese a que hay viviendas a ambos lados de la carretera. Según explican, los vecinos que tienen sus vehículos estacionados en el lado contrario se ven obligados a cruzar la vía con frecuencia para acceder a ellos, con el consiguiente riesgo.