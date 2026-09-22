Remolcan hasta A Coruña un velero que se encontraba a la deriva al norte de Baldaio (Carballo)

Un velero tuvo que ser remolcado este lunes a primera hora de la noche hasta el puerto de A Coruña, después de verse a la deriva en la zona de Baldaio.

Concretamente, tal y como informó Salvamento Marítimo y recoge Europa Press, la Salvamar Betelgeuse fue la encargada de remolcar el velero, ubicado a la deriva a unas ocho millas al norte de Baldaio, en el municipio coruñés de Carballo.

Estaba a la deriva por fallo mecánico y falta de viento, y la salvamar ha acudido en su auxilio para remolcarlo a puerto.