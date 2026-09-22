La Primitiva deja un premio millonario en Cambre (A Coruña)

Imagen de archivo de una Administración de Loterías y Apuestas del Estado Shutterstock

La suerte sonrió este lunes a Cambre. La Administración de Loterías n.º 1 selló un boleto premiado con 1.000.000 de euros en el sorteo del Joker de La Primitiva.

El boleto ganador fue validado en la administración situada en Crucero, 2, y obtuvo un premio de Primera Categoría del Joker.

El golpe de suerte llega en una jornada en la que no hubo boletos acertantes de Primera Categoría ni de Categoría Especial en La Primitiva. El fondo destinado a ambas categorías se acumulará como bote para el próximo sorteo, en el que un único acertante podría ganar 24,5 millones de euros si consigue los seis aciertos y el reintegro.

En cuanto a la Segunda Categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario, hubo tres boletos acertantes, validados en La Vera (Santa Cruz de Tenerife), Roquetes (Tarragona) y Ponteareas (Pontevedra).

Asimismo, 'Mi día' de la ONCE ha dejado en A Coruña un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del lunes 21 de septiembre. El vendedor del boleto fue José Luis Suárez Villar que ha dado este premio desde su punto de venta situado en la Plaza de España, número 24.