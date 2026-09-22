El paseo de la ría de Oleiros (A Coruña) encara su recta final y prevé estar terminado a mediados de octubre

Las obras de ampliación del paseo de la ría en O Graxal y O Paraíso, en Oleiros, afrontan su fase final. El nuevo tramo que conecta Oleiros y Cambre ya está terminado, a falta de algunos remates y de los trabajos de jardinería del entorno, mientras que las actuaciones continúan en O Paraíso.

Según fuentes municipales, la previsión es que los trabajos estén completamente finalizados a mediados de octubre, aunque esta fecha dependerá de la evolución de las últimas actuaciones previstas. Durante las próximas semanas se continuará con el acondicionamiento de las zonas verdes y otros detalles pendientes antes de abrir el conjunto de los espacios.

Una vez completados ambos tramos, será posible circunvalar toda la ría por los municipios de Oleiros, Cambre y Culleredo hasta A Coruña, completando así un recorrido peatonal y ciclista de especial interés en el entorno de la ría.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, destacó hace semanas el papel desempeñado por el Ayuntamiento para conseguir que estas actuaciones saliesen adelante. "Todo el mundo sabe que hubo una guerra total por parte del Concello de Oleiros para lograr que esta obra fuese una realidad", aseguró.

García Seoane recordó que estos dos tramos habían quedado pendientes después de las obras de dragado de la ría y celebró que finalmente se hayan podido ejecutar. "Ya es un hecho, que además está quedando maravillosamente bien", afirmó el regidor.