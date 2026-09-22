El otoño llega a A Coruña con un cambio de tiempo: será más cálido y lluvioso de lo normal

A Coruña apura este martes las últimas horas del verano con temperaturas todavía agradables, pero el cambio de estación traerá también un giro en el tiempo. El otoño comenzará oficialmente esta madrugada, a las 02:05 horas, y las previsiones apuntan a que los próximos meses serán, en conjunto, más cálidos y lluviosos de lo habitual en Galicia.

Así lo explica el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante, que advierte de que el primer cambio significativo llegará ya este fin de semana. "A partir del sábado a última hora y el domingo va a entrar un frente y probablemente la semana que viene entre alguno más", señala.

Será un escenario diferente al que ha dominado durante buena parte de septiembre y que permitirá comenzar a dejar atrás unas semanas marcadas por el tiempo seco y las temperaturas elevadas.

Un otoño más cálido de lo habitual

Mirar más allá de los próximos días obliga, sin embargo, a hablar de probabilidades. Infante explica que las previsiones a largo plazo de Aemet no permiten anticipar qué tiempo hará en una jornada concreta, sino establecer tendencias para periodos más amplios.

En este caso, el pronóstico comprende octubre, noviembre y diciembre, tres meses que abarcan prácticamente toda la estación. "En cuanto a las temperaturas, hay una probabilidad alta de que el trimestre sea más cálido de lo normal", explica.

La previsión se extiende al conjunto de la Península y, por tanto, también a Galicia. Aemet sitúa actualmente en torno al 70% la probabilidad de que el trimestre octubre-diciembre sea más cálido de lo normal en buena parte de España.

Esta tendencia llega después de un verano excepcional. Aemet ha confirmado que el verano de 2026 fue el más cálido registrado en España desde, al menos, 1869, con temperaturas propias del pleno verano que llegaron incluso hasta la primera mitad de septiembre.

En Galicia, Infante ya explicaba hace unos días que la primera mitad de septiembre había vuelto a ser "notablemente más cálida y más seca de lo normal", prolongando unas condiciones que han dejado una transición hacia el otoño menos marcadas de lo habitual.

Más probabilidades de lluvia

La otra particularidad del otoño podría estar en las precipitaciones. Aunque la señal no es igual en todo el territorio, el noroeste peninsular es precisamente una de las zonas donde Aemet aprecia una tendencia más clara: existe un 70% de probabilidad de que octubre, noviembre y diciembre sean más lluviosos de lo normal, frente a un 10% de posibilidades de que resulten más secos.

En A Coruña, ese cambio comenzará a apreciarse este mismo fin de semana con la llegada del primer frente.

Eso no significa, sin embargo, que la lluvia vaya a convertirse en una constante durante los próximos tres meses. "Estamos hablando de un pronóstico medio para todo el trimestre. Eso no quiere decir que se vaya a poner a llover el día 1 de octubre y que no pare hasta el 31 de diciembre", aclara Infante.

Lo esperable es que las precipitaciones lleguen de la forma habitual en Galicia, asociadas al paso de borrascas atlánticas y sus frentes, alternándose con periodos secos e incluso con jornadas anticiclónicas y soleadas. "Digamos que sería un otoño típico de Galicia, pero con temperaturas más altas y precipitaciones también algo más altas", resume el delegado de Aemet.

Del calor de septiembre a la llegada de los frentes

El cambio se producirá después de varias semanas de estabilidad. Hace unos días, Infante apuntaba que septiembre tenía muchas posibilidades de despedirse con predominio del tiempo seco y recordaba que el año hidrológico se había beneficiado de las abundantes precipitaciones del pasado invierno. "Estamos viviendo de las rentas del invierno, que fue muy lluvioso", explica.

De hecho, el invierno 2025-2026 fue muy húmedo: en el conjunto de España se recogió un 71% más de precipitación que el promedio del periodo 1991-2020, con un continuo paso de borrascas atlánticas durante enero y febrero.

Ahora, la llegada del otoño abre un escenario diferente. Las temperaturas seguirán siendo suaves para la época en muchos momentos, pero las lluvias comenzarán a ganar presencia.

En A Coruña, el final de esta semana permitirá apreciar ya esa transición: tras las temperaturas agradables de los próximos días, el frente previsto para el fin de semana dejará un descenso térmico y devolverá las precipitaciones, anticipando el tipo de alternancia entre borrascas y periodos estables que podría marcar los próximos meses.