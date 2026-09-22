Un instituto de A Coruña prohíbe "farmear aura" durante los recreos: "Quedan prohibidas las batallas"

Hay cosas que hace unos años nadie se habría imaginado que podrían ocurrir en un instituto. Y una de ellas es que el equipo directivo tenga que enviar un correo a las familias para prohibir las batallas de aura. Pero eso es precisamente lo que ha ocurrido en el IES Adormideras de A Coruña.

En las últimas horas, el centro ha remitido un correo a los padres en el que informa de que, "dado os últimos incidentes que están tendo lugar", quedan prohibidas as batallas de aura. Así, tal cual.

El comunicado hace referencia concretamente a los recreos de este lunes y este martes, en los que, según explica el centro, se produjeron "múltiples" incidentes. Por el momento se desconoce a qué incidentes concretos se refiere el equipo directivo, que ha decidido cortar por lo sano y prohibir esta práctica dentro del instituto.

Porque sí, los alumnos estaban "farmeando aura" durante el recreo. El fenómeno que comenzó como una tendencia en TikTok y que hace unas semanas llegó también a A Coruña se ha trasladado ahora al patio de los institutos.

La dinámica es sencilla. Varios jóvenes se colocan en el centro de un corro y van pasando por turnos mientras hacen gestos, poses, bailes o movimientos que se han hecho virales en redes sociales. El público que los rodea es el encargado de decidir quién tiene más "aura", es decir, quién ha conseguido más carisma, presencia o "flow".

En A Coruña pudimos comprobarlo hace apenas unas semanas, cuando cientos de jóvenes se reunieron en los jardines de Méndez Núñez para participar o simplemente ver cómo otros se retaban en estas particulares batallas. El funcionamiento era prácticamente el mismo: dos personas en el centro, un corro alrededor y participantes que iban entrando y saliendo mientras el público decidía quién había conseguido más aura.

Una batalla con "múltiples incidentes"

Ahora el fenómeno ha llegado al IES Adormideras. Los alumnos habrían aprovechado los recreos de este lunes y martes para montar sus propias batallas en el patio, aunque los incidentes registrados han llevado al centro a tomar la decisión de prohibirlas.

Eso sí, hasta donde llega la competencia del instituto. Porque el equipo directivo puede decidir qué ocurre durante el horario lectivo y dentro del centro, pero una vez que termina el recreo y los alumnos salen por la puerta, ya es otra historia.

De momento, si alguien quiere seguir "farmeando aura", tendrá que hacerlo en otro sitio. En Adormideras, al menos durante el recreo, se acabó la batalla.