Imagen del humo procedente del piso afectado.

Imagen del humo procedente del piso afectado. Cedida.

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A Coruña

Incendio en una vivienda de un tercer piso de la calle San Ignacio de A Coruña

Los Bomberos de la ciudad intervinieron para sofocar las llamas en el interior del inmueble, según consta en su parte de actuaciones

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Un incendio se declaró este martes en una vivienda situada en un tercer piso de la calle San Ignacio de A Coruña, según consta en el parte de actuaciones de los Bomberos de la ciudad.

Efectivos trabajan en la extinción del incendio originado este domingo en A Coruña

El fuego se originó en el interior del inmueble, hasta donde se desplazaron los efectivos de emergencias para intervenir y controlar las llamas. Los bomberos trabajaron en la vivienda afectada para extinguir el incendio y evitar que pudiera propagarse a otras dependencias del edificio.

La intervención permitió controlar la situación y asegurar la zona afectada. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se inició el fuego, sus causas o la existencia de personas afectadas.