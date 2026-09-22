Incendio en una vivienda de un tercer piso de la calle San Ignacio de A Coruña

Un incendio se declaró este martes en una vivienda situada en un tercer piso de la calle San Ignacio de A Coruña, según consta en el parte de actuaciones de los Bomberos de la ciudad.

El fuego se originó en el interior del inmueble, hasta donde se desplazaron los efectivos de emergencias para intervenir y controlar las llamas. Los bomberos trabajaron en la vivienda afectada para extinguir el incendio y evitar que pudiera propagarse a otras dependencias del edificio.

La intervención permitió controlar la situación y asegurar la zona afectada. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se inició el fuego, sus causas o la existencia de personas afectadas.