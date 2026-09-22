Extinguido el incendio forestal en el parque de Bens, en A Coruña

Efectivos trabajan en la extinción del incendio originado este domingo en A Coruña Bomberos de A Coruña

El incendio forestal declarado el pasado domingo por la noche en la zona del Parque de Bens ha quedado extinguido este lunes a las 21:04 horas, según han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural.

El fuego afectó a una superficie de monte raso situada entre los municipios de A Coruña y Arteixo. En el término municipal de A Coruña, las llamas afectaron a unas 30 hectáreas, según las estimaciones del cuerpo de bomberos. Por su parte, fuentes de Medio Rural sitúan en 12,95 hectáreas la superficie total afectada.

El fuego fue detectado sobre las 21:25 horas del domingo y su origen se sitúa en la caída de catenarias fuera de la zona de la planta de residuos de Nostián. Además, el incendio afectó al tráfico y a las empresas del entorno durante las últimas horas.

Para las labores de extinción en la zona se desplegaron, desde la pasada noche, efectivos del Concello de A Coruña, del Consorcio de Bomberos de A Coruña, del 085 de Galicia, con 4 motobombas y 4 cuadrillas de Moeche, Narón, Monte Salgueiro y Rus, así como la Policía Local (092) y la Policía Nacional (091).

Las llamas se dieron por controladas en torno a las 04:00 horas de la madrugada, desde entonces los efectivos mantuvieron labores de vigilancia ante la posible reactivación de conatos. Finalmente, el fuego se dio por extinguido pasadas las 21:00 horas de la noche de ayer.