El Concello da Coruña destinará ayudas a los taxis adaptados para personas con movilidad reducida

Taxi en la parada de la plaza de Ourense de A Coruña. Quincemil

El Concello da Coruña pone en marcha un paquete de subvenciones especiales para apoyar la actividad de los taxis adaptados a personas con problemas de movilidad reducida, ayudando así a compensar los gastos derivados de la conservación y el mantenimiento del vehículo. En total, se destinarán 30.000 euros a estas compensaciones.

Además, esta subvención será compatible con otras ayudas que se soliciten o que ya se estén percibiendo. Estas iniciativas incluyen tanto ayudas a los taxistas como medidas de apoyo al consumo, como los Bonos Taxi, también destinados a personas usuarias con movilidad reducida.

"Desde el Concello queremos hacer todo lo que está en nuestra mano para conseguir que el taxi sea un servicio lo más completo e inclusivo posible. Los taxis adaptados hacen frente a gastos adicionales y cumplen una labor fundamental para que todas las personas usuarias puedan utilizar este medio de transporte, y por eso creemos necesario poner las cosas un poco más fáciles ofreciendo recursos", subrayó la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Montserrat Paz.

El importe global señalado en las bases se dividirá en partes iguales entre todas las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, hasta agotar el crédito existente.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud en un plazo de 15 días hábiles. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal o bien de forma presencial en el Registro General del Concello.

Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan de manera indudable a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se hayan realizado en el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Entre estos gastos subvencionables se incluyen:

Gastos de combustible.

Gastos de mantenimiento del vehículo.

Gastos de reparación del vehículo.

Gastos de seguros del vehículo.

Otros gastos corrientes que coincidan con la naturaleza de esta convocatoria.

El pago de la subvención concedida se realizará después de justificar el gasto realizado, mediante el ingreso del importe total concedido en la cuenta bancaria indicada en la solicitud.