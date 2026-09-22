BiciCoruña estrena su estación definitiva en los Cantones con más capacidad

BiciCoruña cuenta desde este martes con una nueva estación definitiva en los Cantones. El Concello da por finalizado el traslado de esta parada, que se ubica ahora junto al carril bici de los Jardines de Méndez Núñez y aumenta su capacidad de 19 a 27 anclajes.

La nueva estación sustituye a la provisional que funcionaba hasta el momento en la acera de enfrente y se integra en la futura configuración de los Cantones, actualmente inmersos en las obras de remodelación impulsadas por el Gobierno local.

El proyecto supondrá, entre otros cambios, una ampliación de los espacios destinados a los peatones y de las zonas verdes. Estas últimas pasarán de unos 450 metros cuadrados a más de 1.200. La reorganización de la movilidad en este punto de la ciudad también comenzó a tomar forma este verano con la entrada en funcionamiento de las nuevas paradas de transporte urbano frente al Obelisco y al Copacabana.

Más anclajes en otras estaciones de la ciudad

El incremento de capacidad de la estación de los Cantones se suma a las actuaciones realizadas recientemente por el Concello en otros puntos de A Coruña ante el aumento de la demanda de BiciCoruña.

La pasada semana se instalaron 16 nuevos anclajes repartidos entre seis estaciones. Las paradas del CHUAC y de la Torre de Hércules incorporaron cuatro plazas cada una, mientras que las del Campo da Leña, Ágora, Hospital Abente y Lago y Agrela 1 sumaron dos nuevos anclajes en cada caso.

También se amplió la capacidad de la estación de la plaza de la Fábrica de Tabacos, que pasó de 12 a 25 plazas.

Estas mejoras coinciden con un año de cifras récord para el servicio municipal de bicicletas. Según los datos facilitados por el Concello, BiciCoruña ha superado durante varias jornadas de 2026 por primera vez la barrera de los 10.000 usos diarios.