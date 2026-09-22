Un accidente entre dos vehículos provoca cortes de tráfico en la avenida da Pasaxe, en A Coruña

Un accidente de tráfico entre dos vehículos ha provocado este martes cortes de circulación en la avenida da Pasaxe, en A Coruña. El siniestro se produjo alrededor de las 12:00 horas y, según las primeras informaciones, habría dejado una persona herida leve.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Tráfico y una patrulla de la Policía Local de A Coruña para intervenir en el accidente y regular la circulación.

Como consecuencia del siniestro, el carril central y el derecho permanecieron cortados durante aproximadamente media hora, lo que afectó al tráfico en esta vía de entrada y salida de la ciudad.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre el estado de la persona herida.