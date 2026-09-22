El Concello de A Coruña confirma que el agua de Xuxán es "óptima" para el consumo

Entre el viernes y el sábado, varios vecinos de dos de los edificios de Xuxán comenzaron a percibir que el agua de sus grifos salía diferente. Una de las afectadas explica que "el barrio huele a alcantarilla", aunque el olor ha remitido desde entonces.

Esta misma vecina explicaba que, por precaución, no están haciendo uso del agua ya que el problema "persiste".

Fuentes municipales aclaran que las redes están en buen estado y que, a raíz de esta incidencia, se comprobó el agua y es "óptima para el consumo".

También recuerdan que la traída y el sistema de aguas fecales están completamente separadas y que no se pueden juntar, lo que también imposibilita que el agua huela a alcantarilla.

Desde la asociación vecinal señalan que Emalcsa vincula el problema a las obras de la avenida de Alfonso Molina, durante las cuales se están llevando a cabo entronques en la red.

Estas intervenciones habrían abierto nuevos tramos de canalización en zonas del barrio en las que no hay edificios y su nuevo uso podría dar lugar al olor que están percibiendo algunos de los vecinos.

Asimismo, estas actuaciones podrían provocar algún episodio de turbidez en el agua, aunque por el momento no se ha registrado ninguno.