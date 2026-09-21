El turismo crece un 7,6 % este verano en Miño (A Coruña), que suma 2.855 visitantes

Miño cerró los meses de mayor actividad turística con más visitantes y un importante incremento del número de peregrinos. La Oficina de Turismo municipal atendió durante julio y agosto a un total de 2.855 personas, un 7,6 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2.652.

El crecimiento resulta especialmente significativo entre quienes recorren el Camino de Santiago. Este verano pasaron por la oficina 1.829 peregrinos, casi 400 más que los 1.430 registrados durante julio y agosto del año pasado. La mayoría acudieron para sellar sus credenciales y solicitar información sobre servicios gastronómicos y culturales del municipio.

Más turistas internacionales

También aumentó la presencia de viajeros procedentes de otros países. La Oficina de Turismo atendió a 675 visitantes extranjeros, frente a los 505 del verano anterior, lo que supone un incremento superior al 33 %.

Italia continúa siendo el principal país de procedencia entre los turistas internacionales, seguido de Estados Unidos, Alemania, México y Portugal.

Pese a este avance, los visitantes nacionales procedentes de otras comunidades autónomas siguen representando el mayor porcentaje de usuarios de la oficina, con un 58,6 % del total.

Madrid y Andalucía vuelven a situarse entre las comunidades que más viajeros aportan. En agosto, sin embargo, los andaluces superaron a los madrileños, con 272 frente a 227.

Playas, rutas y actividades en familia

Las consultas realizadas durante el verano permiten también conocer qué buscan quienes llegan a Miño. Entre las cuestiones más habituales se encuentran las rutas por la zona, las playas, las excursiones en barco y las actividades para realizar con menores.

Los viajeros también solicitan información sobre lugares próximos, como las Fragas do Eume, mientras que este año se sumaron preguntas relacionadas con el eclipse y con las rutas interpretativas del Colegio de Arquitectos de Galicia.

Otro de los asuntos recurrentes ha sido el transporte público para desplazarse a A Coruña o Ferrol. Desde la Oficina de Turismo municipal advierten de las dificultades que encuentran los visitantes para consultar y utilizar estos servicios.

En concreto, señalan que "los horarios de los buses no se pueden descargar desde la página web de Monbus y la frecuencia de los trenes es muy baja", una situación que consideran problemática para quienes quieren moverse desde Miño utilizando el transporte público.