Las terrazas cubiertas de María Pita en A Coruña, a punto de retirarse para evaluar el pavimento

La plaza de María Pita se verá dentro de poco desprovista de sus reconocibles terrazas de hostelería cubiertas y acristaladas. El Ayuntamiento de A Coruña está planificando la retirada de estos elementos para hacer una evaluación y una limpieza del pavimento que ocultan estas terrazas.

Esta próxima actuación, que reconocen fuentes municipales sin precisar en qué momento se llevará a cabo, precederá a la instalación de nuevas terrazas con diseño unificado en la céntrica plaza de la ciudad, cuya concesión por veinte años finalizó en 2022.

La ordenación de nuevas mesas, sillas y elementos hosteleros aparece recogida en la ordenanza de terrazas instaladas en espacios de dominio y uso públicos, una norma que el Pleno de A Coruña aprobó de forma inicial en febrero de este año con los votos a favor del PSOE y el BNG y el rechazo del PP.

En las semanas que sucedieron los vecinos del Orzán, los hosteleros de María Pita y la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña presentaron alegaciones a la ordenanza, que no ha vuelto a pasar por el Pleno para su aprobación definitiva.

Fuentes hosteleras apuntan que están a la espera de recibir la convocatoria de una muy próxima reunión con el Concello para tratar precisamente la retirada de las peceras actuales de María Pita y confirmar el diseño uniforme final de las nuevas terrazas en esta zona. También sabrán cómo se financiarán su instalación y mantenimiento.

El modelo propuesto por el Gobierno local, que retira los cristales, no convence plenamente a los hosteleros de la plaza, que dudan de su seguridad en situaciones climatológicas adversas. En las últimas reuniones aportaron sugerencias y pronto sabrán si han sido tenidas en cuenta.

Un diseño discutido

El Concello prevé ahora analizar el estado del firme de la plaza que durante más de dos décadas ha estado tapado bajo el peso de las terrazas cubiertas. A lo largo de este tiempo las instalaciones han sufrido deterioros, como se puede advertir claramente en la base y el tejado, y habrá que ver cómo su presencia ha afectado a otros elementos del entorno.

Imágenes del diseño de nuevas terrazas en María Pita propuesto en la ordenanza. Concello de A Coruña

El Gobierno local no ofrece de momento más detalles sobre la retirada de las terrazas. Actualmente hay once en la plaza alrededor del Palacio Municipal, algunas de ellas con mesas y sillas fuera de las peceras que los hosteleros utilizan; otras no están cubiertas, sino dispuestas en la calle.

El diseño que propone el texto de la ordenanza para las terrazas de María Pita establece una tarima antideslizante como base sobre la que situar mesas, sillas y otros elementos. Incluye elementos de sombra autoportantes o anclados y toldos a dos aguas que penden de un pórtico o una estructura autoportante.

Una ordenanza sin entrar en vigor

La elaboración de una nueva ordenanza que regule el uso de las terrazas es uno de los puntos incluidos en el pacto de investidura por el que el BNG permitió que Inés Rey fuese alcaldesa en 2023. El Gobierno local tardó en presentar una propuesta y no la llevó al Pleno hasta comienzos de 2026.

Mesas y sillas recogidas en una terraza de la plaza de María Pita. Quincemil

Los nacionalistas dieron su aprobación en la votación inicial de la norma respaldando la iniciativa del Gobierno socialista, pero a mediados de este año la candidata a la Alcaldía, Avia Veira, anunció que rompía el pacto debido a distintos incumplimientos y aseguró que en adelante su grupo no apoyaría otros asuntos del Ejecutivo municipal.

Con esta nueva postura, no está confirmado por tanto que la ordenanza vaya a recibir luz verde definitiva. Si el BNG cambia el sentido de su voto, la norma no entraría en vigor y quedaría en el aire la ordenación de terrazas tanto en las zonas singulares del centro urbano, entre ellas María Pita, como en el conjunto de la ciudad.