Reabre la Casa da Xuventude de O Temple, en Cambre (A Coruña), y recupera sus servicios

La Casa da Xuventude de O Temple, ubicada en la Casa das Palmeiras, vuelve a abrir sus puertas este lunes 21 de septiembre. El espacio municipal recupera así la atención presencial y los diferentes servicios destinados a los jóvenes de Cambre después de un periodo sin actividad debido a cuestiones de personal.

Las instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Con la reapertura vuelven a estar disponibles los servicios de información juvenil, la activación del Carné Xove, la TarxetOM y el asesoramiento relacionado con el asociacionismo juvenil.

Los usuarios también podrán acceder gratuitamente a la red wifi y utilizar los ordenadores públicos disponibles en las instalaciones.

Un espacio también para el ocio y los encuentros

Más allá de los trámites y el asesoramiento, la Casa da Xuventude cuenta con diferentes zonas destinadas a convertirse en lugares de encuentro para los jóvenes del municipio. Entre ellas se encuentra una sala para reuniones de grupos y entidades juveniles, además de espacios de ocio con mesas de ping-pong, futbolines y juegos de mesa.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, reconoce que los problemas de personal condicionaron el funcionamiento de las instalaciones durante los últimos meses. "Lamentablemente, durante este tiempo la juventud no pudo disfrutar de este espacio como nos gustaría. El primer objetivo era poder reabrirlo y recuperar la atención presencial, y eso es lo que hacemos desde hoy", señala.

Una vez retomado el servicio, el Concello se marca como siguiente paso recuperar la programación e incorporar nuevas propuestas dirigidas a la población joven.

"Queremos que la Casa da Xuventude sea un punto de encuentro, un espacio que sientan como propio y al que puedan acudir no solo para realizar gestiones o buscar información, sino también para encontrarse, participar y compartir tiempo con otros jóvenes", añade Piñeiro.

Nuevas actividades para los próximos meses

El Concello trabaja ya en el diseño de nuevas actividades, que se irán dando a conocer a medida que se concreten las propuestas y sus respectivas fechas.

Cambre dispone actualmente de dos Casas da Xuventude municipales. La Casa da Arrigada se encuentra en la localidad de Cambre y alberga la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), mientras que la de O Temple está situada en la Casa das Palmeiras.

Con la reapertura de esta última, el Concello recupera la atención presencial de los servicios juveniles en O Temple y abre una nueva etapa en la que pretende ampliar progresivamente su programación.