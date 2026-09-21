La plaza de Pontevedra, en A Coruña, tendrá un parque infantil renovado a principios del 2027

El Concello de A Coruña ha adjudicado ya las obras de ampliación del parque infantil de la plaza de Pontevedra por un importe de más de 374.000 euros. La empresa elegida ha sido Jardinería Arce, que ahora contará con un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses, por lo que el espacio estará listo a principios del próximo año.

El proyecto, del que el gobierno local destaca que busca no solo incrementar el número de juegos, sino crear un entorno de ocio y juego que favorezca el desarrollo de los pequeños, incluirá espacios adaptados, accesibles y seguros.

La remodelación de la zona infantil también traerá cambios en las zonas verdes.

La actuación tendrá en cuenta la conservación de los ejemplares de Magnolia grandiflora del área para garantizar zonas naturales y de sombra en el parque.

En cuanto a la zona de juegos, se incrementará su espacio permitiendo así un mayor número de usuarios.

También se colocarán nuevas estructuras como una de trepa combinada con tobogán, otras de obstáculos y juego, otra de escalada y equilibrio, un columpio para dos personas, un carrusel inclusivo, un balancín o un muro interactivo e inclusivo.

En el suelo se renovará el firme con una nueva capa de caucho.

A todo ello se suma la adecuación del mobiliario del parque siguiendo el nuevo diseño y la mejora del ajardinamiento y los pavimentos colindantes. El mobiliario se situará en un margen para ampliar así la zona de juegos y preservar su integración en el interior de la plaza.

Esta renovación forma parte de un plan de mejora en la red de áreas infantiles impulsado por el Concello, con otras actuaciones como en el Ventorrillo, en la plaza de Portugal o en el parque del CEIP Concepción Arenal, además del parque Adolfo Suárez.