Una persona herida de gravedad en Oleiros (A Coruña) tras chocar contra un árbol y volcar con el coche

Una persona ha resultado herida de gravedad este lunes tras volcar el coche en el que viajaba y acabar chocando contra un árbol en Oleiros (A Coruña). El accidente ocurrió sobre las 14:30 horas en la rúa Manuel Pardo de Andrade, a la altura del número 17, en la parroquia de Arillo.

En el vehículo viajaban al menos cuatro ocupantes. Una de las personas que se encontraba en el coche necesitó asistencia y presentaba heridas de gravedad, según la información facilitada por el 112 Galicia.

En un primer momento, Emergencias recibió el aviso de que podía haber un autobús implicado en el accidente. Sin embargo, finalmente se confirmó que el autocar no estuvo involucrado en el siniestro, sino que se encontraba adelantando al turismo en el momento del accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias, Policía Local y Emergencias de Oleiros para atender a los ocupantes del vehículo.