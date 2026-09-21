Nace Arteixo Litoral para impulsar el futuro del Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira

Martin F. Prado y Carlos Calvelo esta mañana en la sede de la Autoridad Portuaria, en A Coruña Cedida

La Autoridad Portuaria de A Coruña y el Concello de Arteixo han firmado esta mañana el protocolo Arteixo Litoral, un marco de colaboración que pretende avanzar en el desarrollo futuro del Puerto Exterior de Punta Langosteira y reforzar su relación con el municipio.

El acuerdo busca dar continuidad a los años de colaboración entre ambas administraciones y avanzar hacia una planificación conjunta de actuaciones que permitan compatibilizar la actividad portuaria con las necesidades del territorio. Entre los ámbitos contemplados figuran la movilidad, las infraestructuras, la eficiencia energética, los espacios verdes, el patrimonio, la formación y el empleo.

Senda peatonal entre Rañobre y Suevos

Una de las primeras actuaciones que prevén impulsar ambas administraciones consiste en un proyecto de movilidad para conectar mediante una senda peatonal los núcleos de Rañobre y Suevos con el entorno del puerto exterior. El objetivo es mejorar la comunicación entre estas poblaciones y favorecer una movilidad más segura. Según explicó el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, esta actuación será una de las primeras líneas de trabajo que se desarrollarán.

Arteixo Litoral pretende establecer un marco estable de cooperación que permita desarrollar nuevos proyectos y coordinar actuaciones de interés común. El protocolo contempla líneas de trabajo que abarcan desde las infraestructuras y la movilidad hasta la eficiencia energética, la rehabilitación, el patrimonio, el empleo y la formación.

El acuerdo parte de la colaboración que ambas administraciones mantienen desde hace años y busca reforzarla a medida que el Puerto Exterior de Punta Langosteira incrementa su actividad. La Autoridad Portuaria plantea este nuevo marco como una herramienta para planificar actuaciones de manera conjunta y, cuando sea necesario, incorporar a otras administraciones o agentes privados.

Durante la presentación, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, destacó la importancia del Puerto Exterior para el futuro desarrollo del municipio y señaló que el protocolo "permitirá abordar actuaciones que mejoren el entorno y la calidad de vida de los vecinos". Entre las áreas de trabajo mencionó también la movilidad, los espacios públicos, la protección del patrimonio, la eficiencia energética y la formación vinculada al empleo que puedan generar las empresas que se instalen en Punta Langosteira.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, defendió la "necesidad de generar un marco global de colaboración entre el puerto y el municipio" que permita desarrollar proyectos concretos y mejorar la relación social, ambiental y económica con Arteixo.

El protocolo también contempla la posibilidad de buscar financiación conjunta para las actuaciones previstas, incluyendo la participación de otras administraciones y el acceso a fondos europeos y nacionales. La planificación previa de los proyectos, según explicaron, permitirá optar a diferentes líneas de financiación.

Otras actuaciones anteriores

La colaboración entre el Concello de Arteixo y la Autoridad Portuaria ha permitido que en los núcleos de Suevos y Rañobre se hayan invertido más de dos millones de euros. En Rañobre se realizaron el centro cívico, un área recreativa con parque infantil, pista multideporte, área biosaludable y jardín, la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento, y una actuación dirigida a la mejora de las vías de comunicación.

En Suevos la Autoridad Portuaria financió obras de rehabilitación en varias calles del núcleo con el objetivo de mejorar saneamiento, abastecimiento, accesos y asfaltados en toda la parroquia. Además, la Autoridad Portuaria ejecutó una senda peatonal y ciclista paralela al cierre perimetral del Puerto Exterior.