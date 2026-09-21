Marea Atlántica niega conversaciones con otras formaciones para una candidatura conjunta en A Coruña

La Marea Atlántica ha salido al paso de las informaciones sobre una posible candidatura conjunta de las fuerzas de izquierda de A Coruña para las elecciones municipales de 2027. La formación municipalista asegura que, en estos momentos, no está participando en conversaciones formales con otras organizaciones políticas para concurrir en coalición a los próximos comicios.

La aclaración llega después de la presentación este lunes de Aitor Neira como candidato de Podemos a la Alcaldía de A Coruña, un acto en el que estuvieron también presentes la coordinadora de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, y Trinidad Palacios, candidata de Sumar. Durante la comparecencia se habló abiertamente de la posibilidad de construir una candidatura conjunta y se mencionó a Marea Atlántica entre las organizaciones que podrían formar parte de ese espacio.

"Desde la Marea Atlántica queremos aclarar que a nosa formación municipalista non está a participar en conversas formais para ningunha coalición ou candidatura con outras forzas políticas de cara ás eleccións locais de 2027", señala la organización en un comunicado remitido este lunes.

La formación considera, por tanto, incorrectas las informaciones que dan por confirmada su participación en esa eventual candidatura. "As informacións aparecidas hoxe nas que se asegura a nosa concorrencia son, polo tanto, incorrectas", añade.

La decisión todavía no está tomada

Marea Atlántica matiza, no obstante, que su posición actual no supone cerrar la puerta definitivamente a una candidatura conjunta. La organización recuerda que todavía debe adoptar una decisión sobre su participación en las elecciones municipales de 2027.

"En todo caso, a decisión final non está tomada", apunta la formación, que sitúa esa decisión en manos de las personas que tienen derecho a voto dentro de su propia estructura.

La Marea explica además que este será el procedimiento que seguirá para determinar su futuro electoral, en línea con el funcionamiento que ha mantenido desde su nacimiento. "Queda en mans das persoas con dereito a voto na nosa Rede, o mesmo xeito de proceder que levamos aplicando desde o nacemento da Marea Atlántica", señala.

La posición contrasta con el escenario presentado este lunes por Podemos, que trabaja junto a Sumar y Esquerda Unida, entre otros espacios, en la construcción de una candidatura para las próximas municipales. Durante la presentación de Neira se habló también de la posible incorporación de Alianza Verde, Verdes Equo y Marea Atlántica, además de personas procedentes de la sociedad civil.

Por el momento, por tanto, Marea Atlántica se mantiene al margen de esas conversaciones formales, a la espera de que su proceso interno determine si finalmente concurrirá a las municipales de 2027 y, en su caso, bajo qué fórmula. La formación ya había señalado en meses anteriores que se encontraba inmersa en un debate interno sobre su proyecto y sobre las decisiones que debería adoptar de cara al futuro.