Localizan sin vida al vecino de Oleiros (A Coruña) desaparecido este domingo mientras pescaba

Los servicios de emergencias de Oleiros han localizado esta mañana sin vida al hombre de unos 60 años que permanecía desaparecido desde este domingo en la zona de Mera, después de salir a pescar por la zona del faro.

El 112 Galicia recibió la alerta de una particular el domingo, que comunicó que el hombre había salido a pescar por esta zona del municipio y no había regresado. Se trata de un hombre de origen francés y vecino de Oleiros.

El dispositivo de búsqueda se puso en marcha durante la pasada noche y los efectivos desplegados trataron de localizarlo por los alrededores del faro de Mera. La búsqueda finalizó el primer día con resultado negativo ayer. Sin embargo, al retomarla esta mañana, Salvamento Marítimo indicó que habían encontrado a la persona flotando en el mar, ya fallecida.

En las labores participaron la Policía Local de Oleiros junto a la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Garda Costas Galicia y los servicios de emergencias.