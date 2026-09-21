El ganador del concurso de Coruña Marítima no se dará a conocer hasta diciembre

A falta de que el próximo lunes, 5 de octubre, finalice el plazo para que los cinco equipos seleccionados en Coruña Marítima presenten sus propuestas para redactar el máster plan, una hoja de ruta clave para la transformación del frente portuario de la ciudad, habrá que esperar hasta las Navidades para conocer el proyecto vencedor del concurso.

Así lo ha confirmado este lunes el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, en la sede de la institución portuaria durante la firma del protocolo Arteixo Litoral, un proyecto que busca avanzar en el desarrollo futuro del puerto exterior de Punta Langosteira dentro del territorio.

"No creo que haya novedades hasta diciembre. Esperamos que sea a final de año", indicó. Los candidatos entregarán sus propuestas el 5 de octubre de 2026. Posteriormente, habrá que valorar los proyectos y, finalmente, se fallará el concurso. "Será a final de año. La idea es tener esto fallado antes de Navidades", concluyó.

Cada uno de los cinco equipos seleccionados combinan firmas de arquitectura, ingeniería, urbanismo y consultoría, conformando propuestas multidisciplinares que deberán definir un modelo urbano, sostenible y funcional para el puerto coruñés.

Los cinco equipos clasificados (según orden de llegada de las ofertas) son:

Typsa y RSHP Architects, con la colaboración de Estrategia y Organización, Monteoliva Arquitectura y el estudio jurídico Ejaso.

Junquera Arquitectos, West 8 Urban Design & Landscape Architecture, Eptisa Servicios de Ingeniería, Sener Mobility y Neutelings Riedijk Architecten, con la participación de Desenvolvemento Local Galego, Lumieira Gestión Urbanística y Port Insight Consulting.

IDOM Consulting Engineering Architecture y Zaha Hadid Limited, con la colaboración del arquitecto Calixto Escariz.

WSP Spain-Apia, Bjarke Ingels Group Architecture Spain y Díaz y Díaz Arquitectos, junto a García Leis Abogados y Zoohauss.

3XN Copenhagen, Batlle i Roig Arquitectura y Ove Arup & Partners, con la colaboración de Antea Iberolatam, Estrada Port Consulting, Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures (ESTEL) y Pérez-Llorca Abogados.

El proyecto ganador contará posteriormente con un año para desarrollar el máster plan completo, que definirá el futuro del puerto interior y su integración con la ciudad. Todo ello bajo el paraguas de la comisión Coruña Marítima, en la que participan el Ayuntamiento, la Xunta, el Gobierno central y los principales organismos vinculados al ámbito portuario.