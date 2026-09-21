Calle Vista Alegre donde la pasada madrugada del domingo intervino la policía por un supuesto asunto de malos tratos P.M

El detenido en A Coruña por maltrato tras un altercado con sus hijos, en libertad con orden de alejamiento

El hombre detenido en la madrugada de este domingo en A Coruña por un delito de malos tratos en el ámbito familiar se encuentra en libertad con orden de alejamiento de sus hijos, tras un altercado en la vía pública con estos.

Así lo han informado fuentes judiciales consultadas por Europa Press tras el pase a disposición en esta jornada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la plaza del Tribunal.

La detención tuvo lugar sobre las 2:20 horas de la madrugada poco después de que el hombre protagonizase un altercado en la vía pública, donde se encontraba con sus hijos.

El varón fue arrestado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, otro de resistencia y desobediencia a la autoridad en el momento de la detención y un último de seguridad del tráfico, ya que trató de huir en su vehículo.

De hecho, fuentes de la Policía Nacional han señalado que supuestamente el hombre habría intentado atropellar a uno de sus hijos.

Finalmente, los agentes lograron detenerlo y se encuentra pendiente de pasar a disposición judicial. Paralelamente, se ha abierto una investigación para determinar lo sucedido.