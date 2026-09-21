Condenado un hombre en A Coruña por colisionar a propósito con el coche en el que viajaba su expareja

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a seis años y medio de cárcel a un hombre por perseguir y haber colisionado de manera intencionada contra el coche en el que viajaba su expareja junto a un amigo.

Los hechos tuvieron lugar en abril del 2023 en el centro de Arteixo, cuando el agresor, que iba en el coche junto a su madre, vio a su expareja acompañada de otra persona en un turismo.

Cuando la mujer y su acompañante vieron al acusado, abandonaron el lugar en el que se encontraban.

En ese momento, el hombre inició una persecución por el centro de Arteixo que terminó en una confluencia, cuando el primer coche se metió en una calle en dirección prohibida y el condenado le siguió, colisionando directamente contra la parte trasera.

Debido al impacto, la mujer sufrió lesiones y fue trasladada al CHUAC.

Después del choque, el hombre ahora condenado amenazó al amigo de su expareja con una barra, llegando a gritarle que le iba "a matar" y que quería atropellar a ambos.

Tras el juicio, el acusado se enfrenta a más de seis años de prisión por lesiones y amenazas.

En su sentencia, los magistrados consideran probado que el agresor cometió un delito de lesiones con medio peligroso y que con la persecución y la colisión buscaba causar daños.

Asimismo, añaden los agravantes de género, reincidencia y parentesco, además de un delito de daños y de otro de amenazas graves, este con agravantes de género y parentesco.

Ambos tenían dos hijos que eran menores de edad cuando tuvieron lugar los hechos y el hombre ya había sido condenado a una orden de alejamiento de la mujer de un año y medio en el 2019.

Ahora, además de la pena de cárcel, se le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 10 años.

La sentencia recoge que "la conducta enjuiciada constituye una manifestación de celos/violencia ejercida sobre la perjudicada por el hecho de ser mujer, con el componente de dominación o desigualdad exigido jurisprudencialmente para la aplicación de la agravante de género".

El fallo de la Audiencia de A Coruña no es firme y cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.