Buscan a un hombre de 60 años desaparecido tras salir a pescar en Mera, Oleiros (A Coruña)

Los servicios de emergencia mantienen activo un operativo de búsqueda en Mera, en Oleiros (A Coruña), para localizar a un hombre de unos 60 años al que se le perdió la pista después de salir a pescar por la zona del faro.

Según informa el 112 Galicia, la alerta partió de una particular, que comunicó que el hombre había salido a pescar por esta zona del municipio y no había regresado.

La búsqueda se puso en marcha durante la pasada noche y los efectivos desplegados trataron de localizarlo por los alrededores del faro de Mera, aunque los primeros trabajos finalizaron sin resultados positivos. El dispositivo se ha retomado este lunes y continúa activo.

La Policía Local de Oleiros participa en las labores junto a la Guardia Civil y los servicios de emergencias. Según la información disponible, el desaparecido es un hombre de unos 60 años, de origen francés y vecino de Oleiros.

Por el momento, continúan los trabajos para tratar de localizarlo en la zona de Mera.