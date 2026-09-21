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Buscan a un hombre de 60 años desaparecido tras salir a pescar en Mera, Oleiros (A Coruña)
ACTUALIZACIÓN: Localizan sin vida al vecino de Oleiros (A Coruña) desaparecido este domingo mientras pescaba
El operativo se inició durante la pasada noche en los alrededores del faro de Mera y continúa este lunes con Policía Local, Guardia Civil y servicios de emergencias
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Los servicios de emergencia mantienen activo un operativo de búsqueda en Mera, en Oleiros (A Coruña), para localizar a un hombre de unos 60 años al que se le perdió la pista después de salir a pescar por la zona del faro.
Según informa el 112 Galicia, la alerta partió de una particular, que comunicó que el hombre había salido a pescar por esta zona del municipio y no había regresado.
La búsqueda se puso en marcha durante la pasada noche y los efectivos desplegados trataron de localizarlo por los alrededores del faro de Mera, aunque los primeros trabajos finalizaron sin resultados positivos. El dispositivo se ha retomado este lunes y continúa activo.
La Policía Local de Oleiros participa en las labores junto a la Guardia Civil y los servicios de emergencias. Según la información disponible, el desaparecido es un hombre de unos 60 años, de origen francés y vecino de Oleiros.
Por el momento, continúan los trabajos para tratar de localizarlo en la zona de Mera.