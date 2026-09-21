El helicóptero que participa en el operativo de búsqueda

El helicóptero que participa en el operativo de búsqueda Cedida

Ofrecido por:

A Coruña

Buscan a un hombre de 60 años desaparecido tras salir a pescar en Mera, Oleiros (A Coruña)

ACTUALIZACIÓN: Localizan sin vida al vecino de Oleiros (A Coruña) desaparecido este domingo mientras pescaba

El operativo se inició durante la pasada noche en los alrededores del faro de Mera y continúa este lunes con Policía Local, Guardia Civil y servicios de emergencias

Te puede interesar: Extinguido un incendio forestal en el parque de Bens, en A Coruña

Publicada
Actualizada
Síguenos

Los servicios de emergencia mantienen activo un operativo de búsqueda en Mera, en Oleiros (A Coruña), para localizar a un hombre de unos 60 años al que se le perdió la pista después de salir a pescar por la zona del faro.

Calle Vista Alegre donde la pasada noche intervino la policía

Según informa el 112 Galicia, la alerta partió de una particular, que comunicó que el hombre había salido a pescar por esta zona del municipio y no había regresado.

La búsqueda se puso en marcha durante la pasada noche y los efectivos desplegados trataron de localizarlo por los alrededores del faro de Mera, aunque los primeros trabajos finalizaron sin resultados positivos. El dispositivo se ha retomado este lunes y continúa activo.

La Policía Local de Oleiros participa en las labores junto a la Guardia Civil y los servicios de emergencias. Según la información disponible, el desaparecido es un hombre de unos 60 años, de origen francés y vecino de Oleiros.

Por el momento, continúan los trabajos para tratar de localizarlo en la zona de Mera.