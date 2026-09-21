Extinguido un incendio forestal en el parque de Bens, en A Coruña

Los bomberos trabajaron desde este domingo por la noche hasta la mañana del lunes en la extinción de un incendio forestal en la zona del Parque de Bens. Las llamas afectaron a una superficie situada entre los municipios de A Coruña y Arteixo.

El fuego se originó sobre las 21:25 horas de ayer y, según las primeras informaciones, se habría producido por la caída de catenarias fuera de la zona de la planta de residuos de Nostián. En las últimas horas el incendio se encuentra afectando al tráfico y a las empresas del entorno.

En la zona se desplegaron, desde la pasada noche, efectivos del Concello de A Coruña, del Consorcio de Bomberos de A Coruña, del 085 de Galicia, con 4 motobombas y 4 cuadrillas de Moeche, Narón, Monte Salgueiro y Rus, así como la Policía Local (092) y la Policía Nacional (091). Todos ellos montaron un dispositivo de control por el humo y los accesos.

Finalmente, el fuego se dio por sofocado en torno a las 04:00 horas de la madrugada, pero no será hasta esta mañana cuando la empresa designada de suministro eléctrico evalúe la zona afectada. Mientras tanto se mantiene la vigilancia sobre la zona ante la posible aparición de conatos.