Betanzos (A Coruña) une a siete ayuntamientos para reclamar mejoras en el transporte metropolitano

Betanzos ha reunido a representantes de siete municipios de la comarca para abordar los problemas que arrastra el transporte metropolitano y reclamar soluciones a la Xunta. El encuentro, convocado por la alcaldesa de Betanzos, María Barral, contó con la participación de los regidores de Pontedeume, Miño y Oza-Cesuras, además de representantes de Paderne, Abegondo y Coirós.

La reunión sirvió para poner en común las dificultades que están encontrando los usuarios del servicio en distintos puntos del área metropolitana. Los responsables municipales coinciden en que determinadas líneas presentan problemas especialmente importantes en las horas de mayor demanda, cuando la falta de plazas y la insuficiencia de frecuencias generan situaciones de saturación.

Entre las principales quejas trasladadas durante el encuentro se encuentran los retrasos, los autobuses que no llegan a pasar por determinadas paradas y la ausencia de información suficiente para que los viajeros puedan conocer cuánto tiempo tendrán que esperar. Esta situación genera especial incertidumbre en aquellos puntos en los que los usuarios no tienen claro si el vehículo ya ha pasado o todavía está pendiente de llegar.

Los alcaldes también alertan de que existen franjas horarias en las que los autobuses circulan prácticamente llenos, hasta el punto de que algunos pasajeros se quedan en tierra, mientras que en otros momentos del día los vehículos presentan una ocupación mucho menor. Los municipios consideran necesario adaptar las frecuencias a la demanda real para evitar estas situaciones.

En el caso de Betanzos, el problema tiene además una repercusión directa en los municipios de su entorno. La localidad funciona como punto de acceso al transporte metropolitano para numerosos vecinos de Oza-Cesuras, Coirós o Abegondo, por lo que las incidencias en las líneas que pasan por la ciudad terminan afectando también a viajeros procedentes de estos concellos.

María Barral señaló que las dificultades del servicio están teniendo consecuencias para los usuarios en su día a día, desde retrasos en los desplazamientos al trabajo o a centros educativos hasta problemas para acudir a citas médicas. Ante estas situaciones, algunos viajeros optan por utilizar el vehículo particular y otros recurren al taxi o a los servicios VTC, con el consiguiente incremento del gasto.

La alcaldesa de Betanzos considera que la situación requiere una respuesta conjunta y ha avanzado que solicitará una reunión con la directora xeral de Mobilidade de la Xunta, Judit Fontela, para trasladarle directamente las demandas planteadas por los siete municipios.

Barral ha defendido que la reclamación no responde a una cuestión política, sino a problemas de funcionamiento que, según sostiene, los ayuntamientos llevan tiempo trasladando sin que hayan quedado solucionados. Betanzos aporta además un 20% de la financiación del servicio de transporte metropolitano pese a que su gestión no corresponde a la Administración local.

El encuentro pretende servir también como punto de partida para una mayor coordinación entre los municipios de la comarca. La alcaldesa ha planteado mantener nuevas reuniones entre los concellos para abordar otros problemas que afectan de forma conjunta al territorio y reforzar así la colaboración entre administraciones.