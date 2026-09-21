Podemos presenta a Aitor Neira como candidato a la Alcaldía de A Coruña: "A cidade ten que ser escoitada"

Aitor Neira ha dado el paso para optar a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de 2027. El actual portavoz de Podemos en la ciudad presentó este lunes su candidatura acompañado por la coordinadora de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, y por Trinidad Palacios, candidata de Sumar, en una comparecencia en la que la posible confluencia de las fuerzas de izquierda tuvo también un importante protagonismo.

Neira es el único candidato de Podemos en A Coruña dentro del proceso interno de primarias de la formación, que finalizará el próximo 13 de octubre. Faraldo destacó durante la presentación su perfil y agradeció también la presencia de Palacios como muestra de la relación que mantienen ambas formaciones.

"Hoxe estou aquí para anunciar unha decisión importante: presentarme como candidato ás eleccións municipais para ser alcalde da Coruña", comenzó Neira. Una decisión que quiso desvincular desde el principio de una aspiración exclusivamente personal: "Esta non é unha candidatura que nace dunha visión persoal, nace dunha cidade que leva tempo pedindo ser escoitada".

La vivienda, una de sus prioridades

La vivienda ocupó buena parte de la intervención del candidato. Neira recordó las movilizaciones celebradas en A Coruña y defendió que el precio del alquiler no puede impedir a los jóvenes desarrollar su proyecto de vida en la ciudad. "Non pode haber casas sen xente, nin xente sen casas", señaló antes de presentar algunas de las medidas que pretende impulsar si llega al Gobierno municipal.

Entre ellas, planteó una moratoria total de los pisos turísticos, actuar contra las viviendas de uso turístico ilegales y elevar el IBI a los propietarios que mantengan viviendas vacías. También defendió que los terrenos públicos destinados a vivienda se empleen para incrementar el parque público.

"Non pode ser que se enriquezan dun dereito ao que a cidadanía non pode chegar a ter", afirmó. Para Neira, son medidas que podrían ponerse en marcha desde el Concello y para las que "o que fai falta é vontade política".

"Unha cidade non son as súas grandes obras"

Los barrios constituyen otro de los pilares con los que Neira quiere construir su proyecto. Durante su intervención puso sobre la mesa diferentes reivindicaciones vecinales y citó situaciones de Agra do Orzán, Tomás Fábregas, Labañou y Xuxán.

El candidato defendió una política municipal con mayor presencia sobre el terreno y capacidad para escuchar a los vecinos antes de tomar decisiones que afecten a su día a día.

"Non quero unha política que mire a cidade desde os despachos, quero unha política que estea nas rúas, que estea en todos os barrios", aseguró. "Porque unha cidade non son as súas grandes obras, unha cidade son as persoas que viven nela", añade.

También se refirió a las movilizaciones laborales que se están produciendo en la ciudad y vinculó cuestiones como los salarios, la vivienda o el transporte público con las decisiones políticas.

Su objetivo, explicó, pasa por conseguir una ciudad en la que la vivienda vuelva a ser un derecho, los servicios municipales funcionen, el transporte conecte realmente los barrios y las decisiones del Concello se adopten contando con la ciudadanía.

Una candidatura abierta más allá de los partidos

Neira hizo además un llamamiento a participar en el proyecto a quienes no militan en ninguna formación política, desde personas vinculadas a sindicatos y movimientos por la vivienda hasta comerciantes, trabajadores o vecinos de los diferentes barrios.

"Non quero construír unha candidatura nun búnker en María Pita", aseguró. Frente a ello, apuesta por construirla recorriendo A Coruña, hablando con los barrios, colectivos, comercios y trabajadores.

El candidato avanzó que trabajan para incorporar a personas ajenas hasta ahora a la política de partidos, aunque no quiso adelantar nombres.

"Quero que os barrios entren no Concello e quero que todas esas persoas que levan tempo loitando pola súa cidade teñan unha ferramenta política na que sentirse representadas", defendió.

Podemos y Sumar muestran su sintonía

La presencia de Trinidad Palacios junto a Neira y Faraldo sirvió también para mostrar públicamente el acercamiento entre Podemos y Sumar de cara a las próximas municipales.

"Podemos sumar, podemos traballar xuntos, podemos ter boas relacións", aseguró Palacios, que explicó que llevan meses colaborando. "Temos as mesmas ideas, os mesmos valores e o mesmo proxecto de cidade", añade.

La candidata de Sumar defendió además que "A Coruña é máis importante que as siglas" y señaló que las conversaciones se centran actualmente en el proyecto que quieren presentar a los coruñeses, dejando para más adelante la configuración de las listas.

"Nós agora mesmo non estamos pensando nas listas. Estamos traballando en proxectos de cidade, en programas, e as listas temos tempo. Iso xa se decidirá", afirmó.

La intención: una candidatura con seis fuerzas

Durante la rueda de prensa se puso nombre también a las formaciones que podrían integrar ese espacio: Podemos, Sumar, Esquerda Unida, Marea Atlántica, Alianza Verde y Verdes Equo, además de personas procedentes de la sociedad civil. "Ou imos todos ou non imos", resumió Neira.

El candidato explicó que llevan meses manteniendo conversaciones de forma discreta y que la intención es alcanzar un acuerdo. La configuración de la lista y la persona que eventualmente la encabezaría se abordarán posteriormente.

Faraldo recordó que Podemos apuesta por las primarias para elegir a sus candidatos, aunque abrió la puerta a que, dentro de una candidatura conjunta, la cabeza de lista pueda decidirse mediante un acuerdo entre las organizaciones siempre que cuente con el respaldo de la formación.

"Nós queremos entrar no Goberno e queremos gobernar"

Neira dejó también claro que su objetivo no pasa únicamente por recuperar la representación que Podemos perdió en María Pita. Su intención es que el espacio político que se está construyendo pueda asumir responsabilidades de gobierno después de las elecciones. "Nós queremos saír, queremos entrar no Goberno e queremos gobernar", afirmó.

El candidato insistió en que no da este paso simplemente para ocupar un asiento en el pleno. "Se non facemos política para solucionar os problemas da xente, eu quedo na casa, no meu traballo, e non dou este paso", aseguró.

Neira cerró su intervención reivindicando una candidatura que no pretende construirse "contra" otras fuerzas, sino alrededor de un proyecto para la ciudad: "Quero construír unha candidatura a favor da Coruña, a favor dos seus barrios, a favor da súa xente, a favor da xente que quere vivir, traballar e construír aquí o seu futuro".