El accidente de tráfico de este lunes en Alfonso Molina visto desde una cámara de la DGT DGT

Un accidente entre dos turismos en Alfonso Molina provoca importantes retenciones en A Coruña

Un accidente entre dos turismos ocurrido en la avenida de Alfonso Molina, en sentido entrada a la ciudad, está provocando importantes retenciones de tráfico durante las primeras horas de la mañana de este lunes.

La colisión se produjo a la altura de Matogrande y del concesionario Seat, aproximadamente en el kilómetro 1,81 de la vía.

Según fuentes de la Policía Local, las primeras estimaciones apuntan a que se trata de un accidente leve y que ninguno de los conductores implicados resultó herido.

Sin embargo, las consecuencias de la colisión han obligado a cortar el carril derecho en sentido entrada a la ciudad, lo que está provocando circulación lenta hasta Palavea, así como en el acceso a la avenida de Alfonso Molina desde la AP-9.

La incidencia está complicando la circulación en uno de los principales accesos a A Coruña durante las primeras horas de la mañana. Hasta el lugar se han desplazado agentes de tráfico de la Policía Local