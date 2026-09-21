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Un accidente entre dos turismos en Alfonso Molina provoca importantes retenciones en A Coruña
Las retenciones llegan hasta la zona de Palavea y los accesos desde la autopista AP-9
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Un accidente entre dos turismos ocurrido en la avenida de Alfonso Molina, en sentido entrada a la ciudad, está provocando importantes retenciones de tráfico durante las primeras horas de la mañana de este lunes.
La colisión se produjo a la altura de Matogrande y del concesionario Seat, aproximadamente en el kilómetro 1,81 de la vía.
Según fuentes de la Policía Local, las primeras estimaciones apuntan a que se trata de un accidente leve y que ninguno de los conductores implicados resultó herido.
Sin embargo, las consecuencias de la colisión han obligado a cortar el carril derecho en sentido entrada a la ciudad, lo que está provocando circulación lenta hasta Palavea, así como en el acceso a la avenida de Alfonso Molina desde la AP-9.
La incidencia está complicando la circulación en uno de los principales accesos a A Coruña durante las primeras horas de la mañana. Hasta el lugar se han desplazado agentes de tráfico de la Policía Local