Vecinos de Xuxán, en A Coruña, denuncian que llevan desde el viernes con el agua con "olor a alcantarilla"

Son varios los vecinos de Xuxán los que desde el pasado viernes evitan abrir los grifos de sus casas. "El agua huele a alcantarilla", explican.

Denuncian que llevan todo el fin de semana sin poder utilizar el agua con normalidad. Ni ducharse, ni comer, ni fregar... Tareas de la vida cotidiana que se han visto interrumpidas sin conocer todavía el motivo.

"En Emalcsa no dan con la solución, nos dicen que está arreglado, pero el problema persiste", cuenta una de las afectadas.

Desde la asociación de vecinos de Xuxán aseguran que han recibido varias quejas similares, aunque puntualizan que el problema parece concentrarse en una zona concreta del barrio y no afecta a todos los residentes.

Según relata María Dolores, presidenta de la asociación de vecinos, los técnicos de Emalcsa se acercaron este sábado al barrio para realizar las respectivas comprobaciones, pero a día de hoy el agua sigue presentando el mismo olor. "Hoy dicen que les sigue oliendo", apunta.

La propia presidenta de la asociación asegura que ella no se ha visto afectada por el problema y que no todos los vecinos están teniendo esta situación. Los residentes afectados esperan ahora que se encuentre el origen del problema y que el agua vuelva a salir con normalidad.