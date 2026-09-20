Renovación integral en el centro de O Burgo: arranca las obras en el corazón de Culleredo (A Coruña)

El Concello de Culleredo inicia una importante intervención de reforma urbana en el corazón de O Burgo. Se trata de la modernización integral de la calle Andrés Pan Vieiro, situada en el centro del núcleo.

Los trabajos ya son visibles en el cruce de la vía con la avenida principal, frente al Edificio de Servizos Múltiples. Los operarios empezaron con la demolición de las antiguas aceras en ambos márgenes, por lo que se ha habilitado un itinerario provisional para peatones así como para acceso a los inmuebles.

El alcalde, José Ramón Rioboo, y el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, acordaron la cofinanciación de la actuación con la firma de un convenio de colaboración. En total la inversión es de 439.905,92 euros, de los que la

Institución provincial aporta 250.000 euros, procediendo la cantidad restante de las arcas municipales.

Rioboo explica que la intervención busca “incrementar a seguridade viaria poñendo o foco especialmente no peón”. El Concello ampliará e iluminará los pasos de peatones, elevando dos de ellos. Se renovarán los pavimentos de todas las aceras y calzada de la calle, que estará adaptada a la normativa de accesibilidad.

Los aparcamientos se cambiarán de orientación en el margen derecho, permitiendo aparcar marcha atrás en oblicuo. El ancho del carril se incrementará hasta los 3,5 metros. También se unificarán los accesos rodados a garajes.

Como es habitual en las acciones de reforma urbana del Concello de Culleredo, la actuación aborda también los espacios comunes. El mobiliario urbano será renovado desde un punto de vista sostenible: para el nuevo se emplearán materiales procedentes de plásticos reciclados y redes de pesca de gestores de residuos marinos autorizados. A lo largo de la vía se efectuarán diversas plantaciones de árboles y zonas verdes.

En el entorno del Conservatorio se creará un espacio especial, con pavimento de hormigón sobreelevado, alumbrado específico, arbolado y mobiliario urbano.

El alumbrado será renovado con tecnología LED, se recolocarán los sumideros y se adecuará la red de pluviales, conectando las bajantes de los edificios colindantes.

“Será unha reforma integral da rúa tanto a nivel funcional como de imaxe”, señala Rioboo.

La calle Andrés Pan Vieiro forma parte de la trama residencial principal de O Burgo, sirviendo de principal conexión entre la avenida de Acea de Ama y Ribados, y funcionando como nexo para equipamientos como el Conservatorio, el CEIP Isaac Díaz Pardo, el polideportivo o el campo de fútbol.