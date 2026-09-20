Gran despliegue policial en el centro de A Coruña ante la llegada de los ultras del Betis

A Coruña se ha preparado este domingo para la llegada de los aficionados del Betis con un importante despliegue policial en el centro de la ciudad. Varios furgones de la Policía Nacional han recorrido y custodiado la zona ante la presencia de seguidores del equipo sevillano, algunos de ellos concentrados en los alrededores de la calle Galera.

Dos grupos de agentes se han posicionado en los accesos a esta céntrica calle. Unos se situaron a la altura de la plaza de Galera y otros en el cruce con Torreiro, después de que un grupo de aficionados del Betis se encontrase comiendo en un restaurante de la zona.

Mientras tanto, otros seguidores, estos sí vestidos con la camiseta del equipo, se concentraron en la plaza de Pontevedra entre cánticos y animando al Betis en las horas previas al encuentro. A diferencia de este grupo, algunos de los aficionados que se encontraban por la zona vestían completamente de negro.

El despliegue policial se mantuvo durante la tarde en los alrededores del centro, aunque finalmente no hubo que lamentar ninguna incidencia.

La Policía Nacional custodió posteriormente a los aficionados desde el centro de A Coruña por el paseo marítimo en dirección a Riazor, donde los seguidores del conjunto verdiblanco ya se encuentran animando a su equipo a la espera de la llegada del autobús al estadio.