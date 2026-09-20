Carral (A Coruña) recupera la memoria de los asesinados en As Catalinas con un nuevo recorrido

Un camino de apenas dos kilómetros guarda una parte de la historia más dura de Carral. La parroquia de Beira estrenó este sábado el "Roteiro da Memoria As Catalinas", un recorrido que recupera la historia de las personas asesinadas en este lugar durante los primeros meses de la represión franquista.

La cantera de As Catalinas, situada en el monte das Teixoeiras y cerca de la N-550, fue escenario de varios asesinatos tras el golpe de Estado de 1936. Según la investigación histórica que sustenta el proyecto, entre el 14 de agosto y el 3 de noviembre de aquel año aparecieron en este punto al menos 18 hombres asesinados.

Ahora, el camino por el que los vecinos trasladaban en carros de bueyes y vacas los cuerpos hasta el cementerio de Beira se convierte en un lugar de memoria. A lo largo de sus 1,92 kilómetros se han instalado paneles informativos y códigos QR que permiten conocer qué ocurrió en la zona, quiénes fueron las víctimas y las historias de sus familias.

La inauguración contó con la presencia de familiares de las víctimas, además de la diputada de Derechos Civiles de la Diputación de A Coruña, Sol Agra; el alcalde de Carral, José Luís Fernández Mouriño, y el presidente de la Asociación Cultural Cultura Aberta, Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro.

El recorrido terminó en el cementerio de Beira, donde se realizó una ofrenda floral ante el monumento dedicado a las víctimas de 1936.

Durante el acto, Sol Agra destacó que la señalización permitirá que cualquier persona pueda recorrer este camino y conocer lo ocurrido. "Las historias de vida y de resistencia de las personas que aquí fueron asesinadas saldrán del olvido", señaló.

La Diputación anunció además una segunda fase de los trabajos de exhumación realizados en la fosa del cementerio de Beira. El objetivo es continuar recuperando restos y avanzar en su identificación para que puedan ser devueltos a sus familias.