Vecinos de Adormideras, en A Coruña, reclaman más luz en la plaza Santa María: "Llevamos meses pidiendo farolas"

Los vecinos de Adormideras reclaman una actuación en el entorno de la plaza Santa María, donde una parcela de más de 2.500 metros cuadrados permanece sin acondicionar y uno de los itinerarios peatonales más utilizados del barrio presenta problemas de iluminación. La Asociación de Vecinos de Adormideras asegura que lleva meses trasladando esta situación al Ayuntamiento de A Coruña y que incluso presentó una propuesta en los presupuestos participativos para mejorar el espacio.

La zona se encuentra entre la cabecera de la parada del autobús urbano y el aparcamiento de la plaza Santa María, un recorrido utilizado habitualmente por los residentes para acceder a sus viviendas. Según los vecinos, la falta de puntos de luz provoca que el trayecto quede prácticamente a oscuras durante buena parte de la noche, una situación que se agravará ahora con el final del verano y el adelanto de la puesta de sol.

"Esto sucede en una parte muy transitada en Adormideras que, como se puede apreciar, le falta luz", explican desde el entorno vecinal, que recuerda que la problemática ya fue trasladada públicamente a la alcaldesa de A Coruña. Según indican, en aquella ocasión se tomó nota de la petición, aunque aseguran que por el momento no se ha producido ninguna actuación.

Desde la Asociación de Vecinos de Adormideras, su representante Samy David Arriaza confirma que la reivindicación lleva meses sobre la mesa. "Llevamos meses pidiendo farolas e incluso presentamos un proyecto en los presupuestos participativos y aún no tenemos ninguna solución", señala.

Una propuesta para transformar la parcela abandonada

La reclamación de los residentes se enmarca además en una propuesta más amplia para transformar el entorno de la plaza Santa María. El proyecto plantea convertir la actual parcela, que permanece sin acondicionar desde el desarrollo del barrio, en una zona verde destinada al descanso y a la convivencia vecinal.

La actuación contempla la creación de un espacio arbolado con al menos una veintena de ejemplares distribuidos por el terreno. El planteamiento propone combinar moreras (Morus nigra) y liquidámbares (Liquidambar styraciflua), especies que, según la propuesta, presentan un mantenimiento reducido y resistencia frente a plagas.

Los árboles se colocarían aproximadamente a cuatro metros de distancia entre sí y permitirían generar zonas de sombra durante los meses de verano. La vegetación también tendría una función relacionada con la gestión del agua, ya que los promotores apuntan que contribuiría a absorber la humedad y reducir los encharcamientos que se producen actualmente en la parcela durante los periodos de lluvia.

Además del componente ambiental, los vecinos consideran que la transformación del descampado podría contribuir a mejorar la conservación del espacio y favorecer un mayor uso por parte de los residentes, frente a las conductas incívicas que, según denuncian, se producen actualmente en el lugar.

Seis nuevas luminarias y bancos

La propuesta también plantea actuar precisamente sobre el recorrido peatonal que actualmente presenta problemas de iluminación. El proyecto contempla instalar seis luminarias similares a las que ya existen en el entorno.

Cuatro de ellas se situarían a unos diez metros de distancia para iluminar el itinerario que conecta la parada del autobús urbano con las viviendas más alejadas y con la plaza. Las otras dos se colocarían en la zona central del camino.

El diseño incorpora además cuatro bancos, situados en el punto medio del recorrido y colocados frente a frente, además de papeleras suspendidas o adosadas a las propias farolas para facilitar las labores de limpieza.

Los residentes reclaman así que el entorno de la plaza Santa María deje de ser un espacio sin acondicionar y pase a contar con mejores condiciones de iluminación, accesibilidad y uso vecinal, especialmente ante la llegada del otoño y de unas noches cada vez más largas.