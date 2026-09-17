El Puerto de A Coruña cerró 2025 con un récord de facturación de más de 32 millones de euros

El Puerto de A Coruña cerró 2025 con una cifra de negocio récord de 32,03 millones de euros, el segundo máximo consecutivo, en un ejercicio marcado también por los avances en los proyectos de Coruña Marítima y el Puerto Exterior de Langosteira.

Así lo recoge la Memoria anual de la Autoridad Portuaria correspondiente a 2025, junto con las cuentas del ejercicio. El resultado de explotación superó el millón de euros, aunque el resultado final volvió a registrar pérdidas debido al peso de los créditos contraídos para construir el Puerto Exterior.

En el ámbito de las mercancías, el tráfico global descendió un 6% respecto a 2024, que había sido el cuarto mejor ejercicio de la historia del puerto. Langosteira, sin embargo, terminó el año cerca de alcanzar los 40 millones de toneladas acumuladas desde su puesta en servicio y se consolidó como la primera dársena de Galicia por volumen de toneladas.

También mejoraron otros segmentos. El tráfico de cruceros alcanzó un nuevo récord de pasajeros por cuarto año consecutivo, mientras que las descargas de pescado aumentaron después de una década de descensos.

Avances en Coruña Marítima y Langosteira

La Autoridad Portuaria sitúa entre los principales hitos de 2025 la licitación del Máster Plan de Coruña Marítima, el proyecto destinado a definir la transformación de los terrenos portuarios de los muelles interiores.

El concurso recibió propuestas de 14 UTE, que agrupan a 78 empresas nacionales e internacionales, 36 de ellas coruñesas o con delegación en A Coruña. Está previsto que el proceso se resuelva a finales de 2026 y que el equipo seleccionado continúe trabajando durante 2027 con entidades ciudadanas y portuarias para introducir los ajustes que se consideren necesarios.

En el Puerto Exterior, durante 2025 avanzaron las obras del acceso ferroviario y se produjeron dos movimientos empresariales destacados. Exolum planteó una inversión superior a 100 millones de euros para desarrollar una terminal de graneles líquidos, mientras que Repsol alcanzó un acuerdo para completar su traslado a Langosteira, con una inversión total superior a 250 millones.

A estos proyectos se sumó ya en 2026 la obtención de 97,5 millones de euros de fondos europeos para habilitar la zona sur del Puerto Exterior. La actuación contempla un primer tramo de muelle y nuevas explanadas destinadas a actividades relacionadas con la industria eólica marina.

Nueva situación financiera

La deuda vinculada a la construcción de Langosteira continúa condicionando las cuentas de la Autoridad Portuaria. Pese al récord de ingresos y al resultado positivo de explotación, el organismo terminó 2025 con pérdidas por la carga financiera asociada a estos créditos.

Durante 2026 se alcanzaron nuevas condiciones para su amortización que, según la Autoridad Portuaria, permitirán garantizar a corto y medio plazo el cumplimiento de sus compromisos y mantener la capacidad para acometer inversiones.

La Memoria también destaca la actividad desarrollada en la relación entre el puerto y la ciudad durante 2025. Entre las iniciativas cita las promovidas por la Fundación Marta Ortega, los conciertos, la puesta en funcionamiento de la plataforma náutica de O Parrote, la conmemoración del quinto centenario de la expedición a las Molucas y otras actividades culturales y de ocio celebradas en los espacios portuarios.