Lage sobre el recurso de las exediles de A Coruña por acoso: "El tiempo pone a cada uno en su lugar"

"El tiempo pone a cada uno en su lugar". Fue la respuesta del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, a las preguntas sobre qué opina el Gobierno de Inés Rey acerca de la admisión a trámite del recurso presentado por dos exconcejalas del PSOE contra el archivo de sus denuncias por acoso laboral.

Así lo matiza un día después de que Ferraz admitiera la apelación contra el archivo de las denuncias por presunto acoso laboral y político que ambas dirigieron contra la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas. Acusaciones que, desde el inicio, la propia alcaldesa tachó de "falsas" y vinculó con un "ajuste de cuentas".

"El Gobierno municipal está muy centrado en desarrollar un programa de gobierno centrado en los barrios", respondió, viniendo a decir que tiene otras preocupaciones más allá de dichas acusaciones.

Mientras tanto, las dos denuncias serán estudiadas en la próxima reunión de este órgano, después de que estas fueran registradas en la base de datos de la Comisión Federal de Ética y Garantías, tal y como pudo saber Quincemil a través de la respuesta de la dirección federal.

Archivo de las denuncias

El origen de este procedimiento se remonta al 18 de diciembre de 2025, cuando Esther Fontán y Eva Martínez Acón presentaron sendas denuncias a través del canal interno del PSOE. Las dos exconcejalas, que formaron parte del Gobierno municipal socialista durante el anterior mandato, aseguraban haber sufrido situaciones que consideraban constitutivas de acoso laboral y político por parte de Inés Rey y José Manuel Lage.

El mismo que hoy respondía a los periodistas que "el tiempo pondrá a cada uno en su lugar y creo que ya lo está haciendo". Con ello deja claro que es un tema que "no preocupa al Gobierno local".

Cabe recordar que el PSOE provincial de A Coruña terminó con el archivo de las denuncias y sin sanciones para ninguna de las personas implicadas. Fue entonces cuando Fontán y Acón recurrieron ante los órganos federales del PSOE al considerar que el procedimiento no había contado, a su juicio, con las suficientes garantías.

Entre las cuestiones que ambas pusieron sobre la mesa estaba la posibilidad de aportar nuevas pruebas y testimonios. Durante la investigación interna se analizaron diferentes elementos, entre ellos audios y conversaciones de WhatsApp. Según la información publicada sobre el expediente, la instructora descartó determinados audios aportados por Martínez Acón al existir dudas sobre su origen, mientras que se verificaron conversaciones aportadas por Inés Rey.