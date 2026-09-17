Un hombre provoca un incendio en su vivienda en Oleiros (A Coruña), en la que guardaba explosivos

El varón resultó herido y fue trasladado al hospital

Un hombre ha resultado herido esta noche en un incendio que tuvo lugar en su vivienda en Oleiros, en donde almacenaba explosivos.

El suceso se produjo este jueves en un domicilio unifamiliar de Montrove, donde ardió parte del salón, afectando a piezas de madera y prendas de ropa.

Debido a la presencia de artefactos explosivos, en el operativo participaron una unidad de la USEFI de la Guardia Civil, además de la Policía Local, SEM de Oleiros, los bomberos de Arteixo y el 061.

El hombre ha sido trasladado al hospital con pronóstico reservado.