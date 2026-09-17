Los bomberos extinguen de madrugada un incendio en una furgoneta en A Coruña

Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en una furgoneta estacionada en la calle Pasteur, en A Coruña, movilizó a los Bomberos de A Coruña.

El aviso se produjo alrededor de las 01:14 horas y hasta el lugar se desplazaron ocho bomberos con tres vehículos. A su llegada comprobaron que se trataba de un pequeño foco originado en el interior de la caja del furgón.

Para acceder al interior, los efectivos tuvieron que forzar las puertas traseras. La caja se encontraba completamente llena de materiales diversos, por lo que procedieron a retirarlos al exterior antes de extinguir por completo el conato.

Según informan los Bomberos de A Coruña, el fuego no provocó daños en los vehículos que se encontraban estacionados a ambos lados de la furgoneta.