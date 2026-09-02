La niebla altera la operatividad del aeropuerto de A Coruña en las primeras horas del día

Acceso al aeropuerto de A Coruña desde la zona de taxis. Quincemil.

La niebla está condicionando la operatividad del aeropuerto de A Coruña-Alvedro durante las primeras horas de este miércoles, con varios vuelos que acumulan retrasos y una llegada que ha tenido que ser desviada.

En concreto, el vuelo VY1292 de Vueling procedente de Barcelona, que tenía prevista su llegada a Alvedro a las 7:40 horas, no pudo aterrizar en A Coruña y fue desviado al aeropuerto de Vigo. El avión tenía programada su salida de Barcelona a las 5:50 horas, aunque finalmente despegó a las 6:13.

También acumula retraso el vuelo UX7233 de Air Europa procedente de Madrid. Su salida estaba prevista para las 6:40 horas y finalmente despegó a las 6:56. La llegada a A Coruña estaba programada para las 7:50 horas, pero no ha podido tomar tierra y fue desviado de vuelta a Madrid.

Por su parte, el vuelo IB1111 de Iberia procedente de Madrid también despegó con retraso. Tenía prevista su salida a las 7:15 horas y finalmente lo hizo a las 8:40, también en Vigo.

Retrasos también en las salidas

Las condiciones meteorológicas también están afectando a algunos vuelos que deben salir desde Alvedro. El IB464 de Iberia con destino Madrid tenía prevista su salida a las 6:30 horas y finalmente despegó a las 6:43.

Además, el VY1293 de Vueling con destino Barcelona tenía programada su salida a las 8:15 horas, aunque la hora estimada se ha retrasado hasta las 10:00 horas.

A la misma hora, las 8:35 horas, estaba prevista también la salida del UX7232 de Air Europa hacia Madrid. En este caso, ha salido cancelado.

A las 9:20 deberían despegar tanto los vuelos MPC001 de MPC Air con destino a Milán y el vuelo de Iberia IB1112 con destino Madrid.. Todos ellos sufrirán, previsiblemente, demoras.

La evolución de la niebla a lo largo de la mañana determinará si se producen nuevas demoras o cambios en la operativa de Alvedro.